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Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
Во Владивостоке 5 апреля состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIII Бизнес-Премии Приморского края. По традиции итоги голосования в финале хранятся в секрете вплоть до церемонии, на которой и стали известны имена победителей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Компанией года Приморского края»
по итогам 2016 года стало ООО «Ратимир».
Лауреатами конкурса в этой номинации признаны:
«Авиакомпания «Аврора», которая взяла на обслуживание местную авиацию и соединила Владивосток с отдаленной приморской глубинкой.
«ДНС-Приморье», которое вдохнуло ветер перемен в ритейл и деловую жизнь Приморья своими новыми проектами.
Удачным был 2016 год для рыбаков. Но только одна рыболовецкая компания добралась до финала – акционерное общество «Южморрыбфлот» из Группы компаний «Доброфлот» и получило диплом лауреата «Компания года».
«Менеджером года Приморского края-2016»
признан управляющий директор Арсеньевской авиакомпании «Прогресс» Юрий Петрович ДЕНИСЕНКО.
Лауреатами по итогам 2016 года стали
АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, президент ООО «ДНС групп»;
КАСПИН Владимир Леонидович, генеральный директор «Ремонтно-строительной компании КФК»;
СУХИХ Илья Владимирович, директор паназиатского ресторана «ЗУМА».
Впервые по инициативе партнера Краевой Бизнес-Премии – Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей в конкурсе появилась новая номинация. Первым «Почетным менеджером Приморского края» признан Виктор Александрович ДОРОШЕНКО, руководитель «Приморсклеспрома» более четверти века.
«Развивающийся бизнес Приморского края-2016» формирует новое бизнес-лицо края. Впервые в этой номинации победителем стал «Дальневосточный завод «Звезда», который получил второе дыхание с возведением судостроительной верфи в Большом Камне.
Знаки лауреата Бизнес-Премии в номинации "Развивающийся бизнес" по итогам прошлого года получили:
«Холдинг «Монастырев и Ко»;
«Ханкайский Агропромышленный комплекс «ГринАгро»;
Торговые сети «Три кота» (ООО).
Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2016» по мнению Экспертного совета признан «Гормолокозавод Артемовский» (ООО), чья молочная продукция в 2016 году вошла в ТОП «100 лучших товаров России».
Сразу два порта из Врангеля вошли в финал и стали лауреатами – это «Восточный порт» и «Транснефть – Порт Козьмино».
Народное голосование приморцев обеспечило звание лауреата
«Приморскому центру микрохирургии глаза» (ООО).
Напомним, Краевая Бизнес-Премия проводится администрацией Приморского края и Издательской компанией "Золотой Рог" с 2004 года и вошла в деловую жизнь края как индикатор открытости приморской экономики. Оргкомитет XIII Премии возглавляет первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ. Непосредственным исполнителем выступает Издательская компания "Золотой Рог".
Долголетие и авторитет краевой Бизнес-Премии обеспечивает широкое участие самого бизнеса, начиная с финансирования и заканчивая определением победителей. Конкурс проводится на средства партнеров и спонсоров и является бесплатным для его участников. Так в этом году партнерами конкурса стали Дальневосточный банк и IT-компания «Акцент», Группа компаний «Альфа» и Приморский филиал Теле2. Жюри конкурса – Экспертный совет, в состав которого входят 50 профессионалов от бизнес-инфраструктуры, общественных объединений предпринимателей и органов власти.
Автор фото - Марина Божко.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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