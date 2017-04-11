www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.39 р. 100 JPY: 51.54 р.
EUR: 60.75 р. 10 CNY: 83.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"

11 Апреля 2017, 09:30 | Приморье

Во Владивостоке 5 апреля состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIII Бизнес-Премии Приморского края. По традиции итоги голосования в финале хранятся в секрете вплоть до церемонии, на которой и стали известны имена победителей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Компанией года Приморского края»


 

по итогам 2016 года стало ООО «Ратимир».

 

Лауреатами конкурса в этой номинации признаны:

 «Авиакомпания «Аврора», которая взяла на обслуживание местную авиацию и соединила Владивосток с отдаленной приморской глубинкой.

«ДНС-Приморье», которое вдохнуло ветер перемен в ритейл и деловую жизнь Приморья своими новыми проектами.

Удачным был 2016 год для рыбаков. Но только одна рыболовецкая компания добралась до финала – акционерное общество «Южморрыбфлот» из Группы компаний «Доброфлот» и получило диплом лауреата «Компания года».   

 

«Менеджером года Приморского края-2016»


 

признан управляющий директор Арсеньевской авиакомпании «Прогресс» Юрий Петрович ДЕНИСЕНКО.

 

Лауреатами по итогам 2016 года стали

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, президент ООО «ДНС групп»;      

КАСПИН Владимир Леонидович, генеральный директор «Ремонтно-строительной компании  КФК»;

СУХИХ Илья Владимирович, директор паназиатского ресторана «ЗУМА».          

Впервые по инициативе партнера Краевой Бизнес-Премии – Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей в конкурсе появилась новая номинация. Первым «Почетным менеджером Приморского края» признан Виктор Александрович ДОРОШЕНКО, руководитель «Приморсклеспрома» более четверти века.

«Развивающийся бизнес Приморского края-2016» формирует новое бизнес-лицо края. Впервые в этой номинации победителем стал «Дальневосточный завод «Звезда», который получил второе дыхание с возведением судостроительной верфи в Большом Камне.

Знаки лауреата Бизнес-Премии в номинации "Развивающийся бизнес" по итогам прошлого года получили:  

«Холдинг «Монастырев и Ко»;

«Ханкайский Агропромышленный комплекс «ГринАгро»;

Торговые сети «Три кота» (ООО).           

Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2016» по мнению Экспертного совета признан «Гормолокозавод Артемовский» (ООО), чья молочная продукция в 2016 году вошла в ТОП «100 лучших товаров России».

Сразу два порта из Врангеля вошли в финал и стали лауреатами – это «Восточный порт» и «Транснефть – Порт Козьмино».

 

Народное голосование приморцев обеспечило звание лауреата


 

«Приморскому центру микрохирургии глаза» (ООО).          

Напомним, Краевая Бизнес-Премия проводится администрацией Приморского края и Издательской компанией "Золотой Рог" с 2004 года и вошла в деловую жизнь края как индикатор открытости приморской экономики. Оргкомитет XIII Премии возглавляет первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ. Непосредственным исполнителем выступает Издательская компания "Золотой Рог".

Долголетие и авторитет краевой Бизнес-Премии обеспечивает широкое участие самого бизнеса, начиная с финансирования и заканчивая определением победителей. Конкурс проводится на средства партнеров и спонсоров и является бесплатным для его участников. Так в этом году партнерами конкурса стали Дальневосточный банк и IT-компания «Акцент», Группа компаний «Альфа» и Приморский филиал Теле2. Жюри конкурса – Экспертный совет, в состав которого входят 50 профессионалов от бизнес-инфраструктуры, общественных объединений предпринимателей и органов власти.

Автор фото - Марина Божко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru