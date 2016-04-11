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Желающие работать на заводе "Звезда" могут рассчитывать на жилье

11 Апреля 2016, 17:08 | Приморье

746 квартир для работников завода «Звезда» построят в Приморье. Утвержден эскизный проект трех жилых домов для специалистов судостроительного комплекса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Три многоэтажных монолитных дома для работников судостроительного комплекса «Звезда» вскоре начнут строить в микрорайоне «Шестой» города Большой Камень.

Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, разработан эскизный проект планировки территории будущего микрорайона. На минувшей неделе он прошел общественные слушания.

«В микрорайоне «Шестой» города Большой Камень выполнены топографические работы, ведутся инженерно-геологические изыскания, разработан предварительный проект планировки территории. В рамках первой очереди строительства на участке будут построены три многоквартирных монолитных дома. Два 25-этажных и один высотой в 20 этажей, всего 746 квартир», – рассказали в ведомстве.

Строительство начнется после утверждения схемы финансирования, которая разрабатывается на данный момент совместно с АО «АИЖК» и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Вице-губернатор Олег Ежов отметил, строительство жилья для работников судоверфи «Звезда» – одна из важнейших строек текущего года. По мнению куратора строительной отрасли края, этот проект изменит баланс трудовых и производственных ресурсов в крае.

Отметим, Дальневосточный Завод «Звезда» – ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев. Через несколько лет здесь будет одна из самых современных верфей в России.

Напомним, с 1 февраля Правительство РФ утвердило создание третьей в Приморье территории опережающего развития – ТОР «Большой Камень».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: большой камень  квартира  недвижимость  тор  микрорайон  жилье  кластер 



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Комментарии

  • Читающий17:59, 11.04.2016#

    Первый же комментарий оставил сотрудник Пентагона, которому не платят зарплату.

  • Док.09:00, 12.04.2016#

    Из документов только проект электролиний разработан. . . до Большого КамняОстальное вранье. Как же у нас любят чиновники докладывать об успехах собственно ничего ни делая. . .

  • Док.09:01, 12.04.2016#

    Да и завод Звезда далеко уже не ведущее предприятие. . . . Кроме как утиля крошить ничего более не могут. . .

  • СССР14:52, 12.04.2016#

    Статья написана в будущем неопределенном времени. . . . . . До развала Союза , больше присутствовало совершенное время в докладах.

  • allex21:10, 12.04.2016#

    опять что то там разработана на какой то там год когда то. хотя бы один проект запустите в реальности и рапортуйте уже о его итогах. а сказочки уже все надоели.

  • сиамэн21:41, 12.04.2016#

    а почему люди должны получать подачки?!зарплата изначально должна быть такой чтобы работники сами могли приобрести жильё, или построить дом , там где им захочется, а не там где им добрый дядя какой то определил!

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