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Желающие работать на заводе "Звезда" могут рассчитывать на жилье
746 квартир для работников завода «Звезда» построят в Приморье. Утвержден эскизный проект трех жилых домов для специалистов судостроительного комплекса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Три многоэтажных монолитных дома для работников судостроительного комплекса «Звезда» вскоре начнут строить в микрорайоне «Шестой» города Большой Камень.
Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, разработан эскизный проект планировки территории будущего микрорайона. На минувшей неделе он прошел общественные слушания.
«В микрорайоне «Шестой» города Большой Камень выполнены топографические работы, ведутся инженерно-геологические изыскания, разработан предварительный проект планировки территории. В рамках первой очереди строительства на участке будут построены три многоквартирных монолитных дома. Два 25-этажных и один высотой в 20 этажей, всего 746 квартир», – рассказали в ведомстве.
Строительство начнется после утверждения схемы финансирования, которая разрабатывается на данный момент совместно с АО «АИЖК» и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Вице-губернатор Олег Ежов отметил, строительство жилья для работников судоверфи «Звезда» – одна из важнейших строек текущего года. По мнению куратора строительной отрасли края, этот проект изменит баланс трудовых и производственных ресурсов в крае.
Отметим, Дальневосточный Завод «Звезда» – ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев. Через несколько лет здесь будет одна из самых современных верфей в России.
Напомним, с 1 февраля Правительство РФ утвердило создание третьей в Приморье территории опережающего развития – ТОР «Большой Камень».
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