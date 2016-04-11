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Оператором PITE-2016 стала Приморская торгово-промышленная палата

11 Апреля 2016, 16:21 | Приморье

ХХ Тихоокеанская международная туристская выставка «Pacific International Tourism Expo» (PITE) пройдет во Владивостоке с 20 по 22 мая 2016 года на территории ДВФУ, острова Русский. Юбилейная выставка туристической отрасли,  по словам президента Союза «Приморская ТПП» Бориса Ступницкого (на фото), традиционно соберет участников зарубежной и российской туриндустрии и запомнится жителям и гостям города как масштабное событие в жизни столицы Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Организатор выставки – администрация Приморского края. На сегодняшний день PITE является самой большой площадкой в Дальневосточном федеральном округе для туристических администраций и компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Основной задачей выставки является популяризация туристской привлекательности регионов Российской Федерации в целях привлечения туристов из стран АТР, развитие внутреннего и въездного туризма.

Выставка традиционно объединяет ведущие представительства национальных туристических офисов стран АТР, государственные органы управления туризмом Российской Федерации, российские и зарубежные туристические компании.

Досье "Золотого Рога": В 2015 году в PITE приняли участие 309 компаний, 140 из которых зарубежные, мероприятия выставки посетили более 30 000 человек. Как показывает праватика, привлекательность предложений представленных на  выставки «PACIFIC INTERNATIONAL TOURISM EXPO (PITE)» турпроодуктов растет с каждым годом, что отражается в увеличении числа стран-участниц, гостей, экспозиционных площадей и общей посещаемости.

PITE – это уникальный проект Event-индустрии, который удовлетворяет самых взыскательных специалистов туристического бизнеса: многогранная выставочная экспозиция, объединяющая возможности въездного, выездного и внутреннего туризма, а также насыщенная деловая и развлекательная программа. В дни выставки на Набереженой ДВФУ будет проходит День Путешественника. Жителей и гостей Владивостока ждет разнообразная культурно-развлекательная программа.

Оператор ХХ Тихоокеанской международной туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» (PITE): Союз «Приморская торгово-промышленная палата». Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 13А

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: pite  выставка  туризм 



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