Жителям поселка Штыково в Приморье доступен высокоскоростной интернет

Приморский филиал ПАО «Ростелеком» завершил проект по строительству оптических сетей MetroEthernet в поселке Штыково, «оптикой» охвачены 14 многоквартирных домов. Уже сегодня жителям поселка доступен высокоскоростной интернет, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Кроме того, пользователям «оптики» от «Ростелекома» можно воспользоваться услугой «Интерактивное телевидение» - это 200 каналов в цифровом качестве (из них более 30 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала осуществляется с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не зависит от погодных условий.

«Строительство сети MetroEthernet в Штыково – еще один шаг по охвату населенных пунктов Приморья «оптикой». Теперь жители поселка смогут оценить весь комплекс телекоммуникационных услуг: доступ в интернет на скорости до 50 Мбит/сек и «Интерактивное ТВ»», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Ранее услуги связи в Штыково предоставляются по медной технологии. Переключение клиентов «Ростелекома» с «меди» на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно. Подать заявку на проверку технической возможности переключения можно по телефону 8-800-1000-800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.