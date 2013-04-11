В Приморье за три месяца ликвидировано 1168 юридических лиц

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 апреля 2013 года по Приморскому краю из учтенных 66,4 тыс. организаций 64,4 тыс. являются юридическими лицами, 2 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц, сообщили ZRPRESS.RU в Приморскстате о структурных изменениях в экономике Приморского края.

36% предприятий Приморского края при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 12 % - транспорт и связь, 8% - строительство. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных организаций (102,2%). Наибольший рост имеется в таких видах деятельности, как деятельность гостиниц и ресторанов и транспорт и связь (по 105%).

Наиболее распространенная форма собственности – частная российская. Ее имеют 87% хозяйствующих субъектов, 6% - государственную и муниципальную.

Подавляющее большинство организаций Приморья являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых, общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 78%.

Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (90%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10%).

С начала 2013 года зарегистрированы 1587 организаций, количество ликвидированных юридических лиц составило 1168.

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 53 тыс. индивидуальных предпринимателей, 57% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Регистр актуализируется ежедневно на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), предоставляемых налоговыми (регистрирующими) органами в электронном виде, сообщает Приморскстат.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.