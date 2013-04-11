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В Приморье за три месяца ликвидировано 1168 юридических лиц
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 апреля 2013 года по Приморскому краю из учтенных 66,4 тыс. организаций 64,4 тыс. являются юридическими лицами, 2 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц, сообщили ZRPRESS.RU в Приморскстате о структурных изменениях в экономике Приморского края.
36% предприятий Приморского края при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 12 % - транспорт и связь, 8% - строительство. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных организаций (102,2%). Наибольший рост имеется в таких видах деятельности, как деятельность гостиниц и ресторанов и транспорт и связь (по 105%).
Наиболее распространенная форма собственности – частная российская. Ее имеют 87% хозяйствующих субъектов, 6% - государственную и муниципальную.
Подавляющее большинство организаций Приморья являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых, общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 78%.
Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (90%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10%).
С начала 2013 года зарегистрированы 1587 организаций, количество ликвидированных юридических лиц составило 1168.
Кроме того, в составе Статрегистра учтено 53 тыс. индивидуальных предпринимателей, 57% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Регистр актуализируется ежедневно на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), предоставляемых налоговыми (регистрирующими) органами в электронном виде, сообщает Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Комментарии
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Лазаренко Е.Н.13:20, 11.04.2013#
Кстати некоторые совершенно незаконно ликвидировали. К примеру, ООО "УК Толстовцы" сдавало нулевые балансы, как положено отчитывалось по фондам. Приходим сдавать а нам а нет такой фирмы, ликвидировали. Никому не сказали, никуда и ничего не отправили, приняли кулуарно решение и ликвидировали. Вот сейчас разбираемся в части законности такого принятого решения и ищем заинтересованных в ликвидации лиц. Правда ничего не мешает открыть новую. Но очень уж хочется поиметь сатисфакцию за такую самовольность. Ну и создать прецедент.
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