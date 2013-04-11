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В Приморье за три месяца ликвидировано 1168 юридических лиц

11 Апреля 2013, 11:59 | Приморье

В Статистическом  регистре хозяйствующих субъектов на 1 апреля 2013 года по Приморскому краю  из  учтенных  66,4 тыс.  организаций  64,4 тыс.  являются юридическими лицами, 2 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц, сообщили ZRPRESS.RU в Приморскстате о структурных изменениях  в экономике Приморского края.

36% предприятий Приморского края при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 12 % - транспорт и связь, 8% - строительство. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных организаций (102,2%). Наибольший рост имеется в таких видах деятельности, как  деятельность гостиниц и ресторанов и  транспорт и связь (по 105%).

Наиболее распространенная форма собственности – частная российская. Ее имеют 87% хозяйствующих субъектов, 6% - государственную и муниципальную.

Подавляющее большинство организаций Приморья являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых, общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 78%.

Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (90%),  в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10%).

С начала 2013 года зарегистрированы 1587 организаций, количество ликвидированных юридических лиц составило 1168.

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 53 тыс. индивидуальных предпринимателей, 57% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Регистр актуализируется ежедневно на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), предоставляемых налоговыми (регистрирующими) органами в электронном виде, сообщает Приморскстат.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: предприятия  торговля  Приморскстат  предпринимательство  ликвидация  собственность 



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Комментарии

  • Неедрос12:24, 11.04.2013#

    Все стабильно. . . Едрилловский план "развития страны" в действии. . )

  • Псевдоним13:00, 11.04.2013#

    В экономикИ?????????????????

  • Лазаренко Е.Н.13:20, 11.04.2013#

    Кстати некоторые совершенно незаконно ликвидировали. К примеру, ООО "УК Толстовцы" сдавало нулевые балансы, как положено отчитывалось по фондам. Приходим сдавать а нам а нет такой фирмы, ликвидировали. Никому не сказали, никуда и ничего не отправили, приняли кулуарно решение и ликвидировали. Вот сейчас разбираемся в части законности такого принятого решения и ищем заинтересованных в ликвидации лиц. Правда ничего не мешает открыть новую. Но очень уж хочется поиметь сатисфакцию за такую самовольность. Ну и создать прецедент.

  • Псевдоним08:21, 12.04.2013#

    Дальше больше. . .

  • Ядун12:51, 13.04.2013#

    Самые успешные предприниматели в Роиссии - это жёны чиновников. Как-бэ бес палева. . .

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