Apple iPad 2 получит «Предприниматель года Приморья»

Планшетные компьютеры Apple iPad 2, приобретаемые департаментом экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС, вручат победителям ежегодного конкурса «Предприниматель Приморья-2012».

Департамент разместил заказ на приобретение 15 планшетных компьютеров Apple iPad 2. На закупку из бюджета края выделено 447 тыс. рублей. Эта новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. «Количество участников ежегодно растет, что говорит о престиже и востребованности конкурса», - рассказал заместитель директора департамента Роман Паньков. - Считаю, что для предпринимателя, не сидящего на месте, - это необходимая вещь».

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