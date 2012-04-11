VIII Бизнес-Премия Приморского края: В финал вышли шестнадцать имен

10 апреля официально стартовал финал VIII Бизнес-Премии Приморского края по четырем номинациях. Ниже опубликованы компании и менеджеры, которые могут претендовать на звание победителя-2011. Кто из них получит заветный кубок из чароита – организаторы верны этому редкому камню, зависит от второго этапа голосования. Но подведем итоги полуфинала.

В полуфинале VIII Бизнес-Премии Приморского края явных лидеров не было, если судить по итогам голосования 42 экспертов, вернувших в Оргкомитет свои именные бюллетени. А вот в открытом голосовании приморцев на сайте и бюллетенями открыто «болели» за своих, особенно в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края». И, если бы не условия конкурса, дающие право решающего голоса членам Экспертного совета, результаты могли бы быть иными.

Отсутствие явных лидеров я бы объяснила сильным составом ТОП-25, который, повторюсь, был составлен по предварительным финансово-экономическим показателям 2011 года. И хотя состав Экспертного совета в этом году был чуть ли не наполовину изменен, его члены, как правило, голосовали за уже известные публичные компании. Месяц в полуфинале давал шанс всем реально «засветиться», но бизнес не спешил этим воспользоваться.

Объяснить это можно политической ситуацией в Приморье. Полуфинал выпал на первый месяц губернаторства Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. И приморский бизнес как бы застыл в ожидании, предпочитая не высовываться: какие правила игры им объявят, а вернее, продемонстрируют. Так что в финал номинаций «Компания года» и «Менеджер года» компании и руководители вышли с минимальным перевесом.

Впрочем, увидеть в финале ЗАО «Тихоокеанская мостростроительная компания», которая уже становилась и лауреатом, и финалистом Бизнес-Премии, было ожидаемо. Вот ее главный итог года – над бухтой Золотой Рог, у всех на виду. Но для многих, наверное, станет неожиданностью успешный дебют в главной номинации ООО «Соллерс-ДВ». Сколько за два года звучало мнений по поводу неэффективности автомобильного проекта в «праворульном» Владивостоке! Однако отдадим должное объективности экспертов, которые по достоинству оценили стремительный рост автосборочного производства и корпоративное строительство компании, нацеленной на результат. Похоже, наши эксперты уже не сомневаются в успешности этого проекта.

Увидели они и социальные плюсы присутствия в Приморье крупных корпораций. Тут и «Спецморнефтепорт «Козьмино», и «РН-Находканефтепродукт». Зато народное голосование дало преимущества ООО «Подряд» (доступность IT-технологий для населения) и ООО «Технолохолдинг Сумотори» (начатый проект автотрека «Приморское кольцо»).

А вот традиционным отраслям бизнеса Приморья – рыбопромышленному, горнорудному и лесоперерабатывающему – вновь не повезло. В ТОП-25 вполне финансово состоятельные компании, однако негатив, накручиваемый вокруг этого бизнеса, похоже, сказался и на общественном мнении.

Кстати, обращает на себя внимание лояльное отношение экспертов именно к производственным компаниям. Тут и ОАО «Дальприбор», который «засветился» в прошлом году со своим светодиодным проектом (номинация «Компания года») и финансово подтвердил его эффективность. И ООО «Завод «Океан», который отнюдь не новичок на рынке, но отверточную сборку дополнил разработками своих товарных марок. И «ЭкоСтар Технолджик», и «Востокшинторг», которые от торговли пошли по пути создания сервисного производства. Все три компании - из номинации «Развивающийся бизнес». Это всегда была, на мой взгляд, самая интересная часть Премии. В среднем бизнесе рождаются новые проекты, и они, не застаиваясь на узком потребительском рынке края, шагают за его пределы по просторам и весям России. Успешно шагают, как показывают списки наших номинантов.

Среди экспертов Бизнес-Премии оказалось немало экономистов и финансистов, которые реально могут оценить преимущества экономической модели сетевого бизнеса в условиях небольшой численности населения на территории Приморского края. Поэтому среди финалистов, как оценка этой модели, оказались и ОАО «Уссурийский бальзам» - старейший бренд Приморья, получивший второе дыхание с выходом в оптовые сети УК «Синергия», и ОАО «Приморское аэроагентство» - базовая компания всероссийской сети «Билетур» со своим неизменным руководителем Александром БЫЧКОВЫМ, и «Компьютерный центр DNS» - даже не сама компания, а ее руководитель Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

Именно среди руководителей бизнеса в ТОП-25 была наибольшая конкуренция. Вновь в финале Марина ЛОМАКИНА, глава компании-оператора крупнейших объектов края. Хотя желание видеть новые лица, наверное, было не только у меня лично, но и у других экспертов. Этим объясняется состав финалистов в номинации «Менеджер года». Меня же порадовало иное. Столько говорим о дефиците талантливых менеджеров в Приморье. А они есть, и они локомотивы нашей экономики.

Как отметил наш эксперт, представляя генерального спонсора Бизнес-Премии - инжиниринговую компанию «Акцент», Константин ВОРОБЬЕВ, хочется в первую очередь поддержать тех, кому «не чужд дух инноваторства и знаком ветер перемен». Эти слова можно сказать обо всех, кто вышел в финал.

Итак, финалисты перед вами. Голосование продлится до 1 мая.

Елена БАРКОВА, исполнительный директор VIII Краевой Бизнес-Премии.

VIII Бизнес-Премия Приморского края, номинация "Компания года"

Дальприбор, ОАО

Соллерс-ДВ, ООО

Тихоокеанская мостостроительная компания, ЗАО

Уссурийский бальзам, ОАО

VIII Бизнес-Премия Приморского края, номинация "Менеджер года"

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, ООО «Компьютерный центр DNS»

БЫЧКОВ Александр Владимирович, ОАО «Приморское аэроагентство» (ТМ «Билетур»)

КАСПИН Владимир Леонидович, ООО «Ремонтно-строительная компания КФК»

ЛОМАКИНА Марина Александровна, ОАО «Наш дом – Приморье».

VIII Бизнес-Премия Приморского края, номинация "Социально ответственный бизнес"

"Подряд", ООО

"РН-Находканефтепродукт", ООО

Спецморнефтепорт «Козьмино», ООО

«Технохолдинг «Сумотори», ООО

VIII Бизнес-Премия Приморского края, номинация "Развивающийся бизнес"

«Востокшинторг», ООО (ТМ «Шинтоп»)

Завод «Океан», ООО

«Приморское аэроагентство», ОАО (ТМ «Билетур»)

«ЭкоСтар Технолоджик», ООО

«Золотой Рог».