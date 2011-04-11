Завод «Звезда» сокращает кадры

ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» планирует провести серьезное сокращение кадров. В настоящее время общая численность сотрудников завода составляет около 3,5 тыс. человек.

По мнению менеджеров компании, численность персонала избыточна по сравнению с небольшим объемом существующего в настоящее время оборонного заказа. Проектов в области гражданского судостроения и судоремонта, а также утилизации судов немного. Сокращение будет проводиться в несколько этапов, на первом планируется уволить 200 сотрудников.

ОАО «ДВЗ «Звезда» входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта – филиала «Объединенной судостроительной корпорации» и является единственным крупным предприятием на территории ЗАТО Большой Камень Приморского края, где проживает 38 тысяч человек.