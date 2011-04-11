«ГМК – Дальполиметалл» берет курс на развитие

Приморский город Дальнегорск и градообразующее предприятие ОАО «ГМК–Дальполиметалл» (ГМК) крайне тяжело пережили кризис. Из–за обвала цен на цветные металлы на мировом рынке простой предприятия длился с ноября 2008–го по апрель 2009 г. В спасении предприятия и сохранении социальной стабильности в городе активное участие приняли администрация Приморского края и ряд банков, которые очевидно шли на риск, кредитуя падающее производство.

Риск оказался оправданным. Уже в прошлом году предприятие получило первую прибыль – 163 млн рублей, против убытков в 273 млн рублей, которые были получены за время простоя.

Досье «ДК»

За 2010 г. ГМК добыто 723,6 тыс. тонн свинцово–цинковой руды, выпущено 51,2 тыс. тонн свинцово–цинковых концентратов – на 23% больше уровня 2009 г., получено 38 тонн серебра в концентрате.

Как пояснил заместитель исполнительного директора ГМК по финансам Сергей КУРАКИН, серебро, как свинец и цинк, сегодня значительно подорожали на мировом рынке. Во время кризиса свинец падал в цене ниже $1 тыс., цинк стоил $1,1 тыс. за тонну. Сегодня тонна свинца стоит $2,4–2,5 тыс., цинка – $2,3–2,4 тыс., серебро – $26–27 за унцию вместо вчерашних 14–15. Конъюнктура рынка сыграла на руку дальнегорским горнякам, возрос и спрос на его продукцию. Ее реализовано на 568 млн руб. больше, чем за 2009 г. Вся продукция ГМК реализуется через гонконгского трейдера – компанию «Борон минералз компании». Она продает свинцово–цинковый концентрат китайским фирмам.

Два года – 2008-й и 2009-й – горняки работали в основном за счет кредитов и займов. В это время, как говорит руководство предприятия, неоценимую помощь ему оказали Сбербанк и Дальневосточный банк. Однако уже в прошлом году, по словам Сергея Куракина, «Дальполиметалл» жил, прежде всего, на свои средства, почти не брал кредиты, поскольку за предшествующее время и так набрал предельный кредитный портфель. Управляющая компания «Русской горнорудной компании» (в состав которой входит ГМК) и собственники в декабре 2010 г. решили вопрос по рефинансированию кредитного портфеля предприятия, ГМК полностью погасил задолженность перед Сбербанком и Дальневосточным банком за счет привлечения другого кредита в Промсвязьбанке под более низкий процент и с отсрочкой платежа по основному долгу в течение 2011 г.

В результате простоя образовалась задолженность перед бюджетом и фондами. До апреля 2009 г., пока предприятие стояло, оно вообще не платило в бюджет. Высокая финансовая нагрузка по кредитам (с учетом процентов банкам перечислено за прошлый год 300 млн руб.) главным образом и привела к росту задолженности по налогам. Но и тут есть позитивные сдвиги: за прошлый год ГМК уже заплатил на 25% больше налогов, чем за 2009 г., – всего почти 190 млн руб.

Кстати говоря, и бюджет постоянно должен компании от 30 до 40 млн руб. в силу длительного, до трех месяцев, возмещения как экспортерам налога на добавленную стоимость. Рефинансировав кредиты, ГМК сможет получать возмещение по НДС в ускоренном порядке под гарантию банков и направить эти средства на погашение задолженности по налогам. Это уже позволило сократить долги по налогам. А в текущем году «Дальполиметалл» настроен полностью погасить эту задолженность.

Новая технология для старого завода

У ГМК есть дочернее предприятие – старейший свинцовый завод в п. Рудная Пристань, единственное на Дальнем Востоке предприятие по производству металлического свинца. Когда–то завод работал на первичном сырье – на линию флотации поступала только легкообогатимая руда со Второго Советского и Садового рудников. Заводу требовался концентрат с содержанием свинца от 72% и выше. И без примесей. Руда с Николаевского и Южного рудников с примесью железа не годилась. Сегодня такой высококачественный концентрат ГМК технически получать уже не может. Поэтому в последнее время завод в Рудной Пристани работал с перебоями и только на вторичном сырье – ломе. Сейчас производство готовится к запуску, приобретается техника, во втором квартале здесь снова начнут плавить металлолом, лом свинца и висмутовую лигатуру (сплавы с висмутом). Поставлять сырье готовы организации по сбору цветного лома.

Есть планы по восстановлению на заводе производства из первичного сырья – свинцового концентрата. На внедрение новой технологии взамен устаревшей морально и физически горновой плавки требуется не менее 500 млн руб. Содействие оказывает краевая администрация, включившая проект реконструкции завода в программу развития Дальнегорска как моногорода. Но финансирование проекта предусмотрено только за счет банков. Интерес к проекту проявляет Внешэкономбанк. Управляющая компания занимается вопросами подготовки проекта реконструкции завода и его финансирования.

Этот проект важен еще и потому, что одновременно будет налажено и сернокислотное производство: при плавке выделяется сернокислый газ, который надо утилизировать. И можно получать серную кислоту, которая необходима при производстве боропродуктов. Покупатель – ЗАО «ГХК Бор» – рядом. Сегодня он получает серу из Норильска, сжигает ее и получает серную кислоту. А реконструкция завода позволит обеспечить полную утилизацию отходящих газов, улучшить экологическую ситуацию и снизить затраты «Бора» на производство серной кислоты.

Время развития

В ноябре прошлого года совет директоров утвердил инвестиционную программу на 2011 г. на сумму 166,8 млн руб. Собственники согласились. Для сравнения: в 2009 г. на развитие – горно–капитальные работы на рудниках и модернизацию оборудования и техники – потрачено всего 23 млн руб., в 2010 г. – 45,8 млн. В этом году уже заключаются контракты на поставку новой техники для горных работ. Всего намечено закупить 68 наименований техники и оборудования на 132 млн руб.

Не хватает новой техники, прежде всего, на крупнейшем руднике – Николаевском. Для Южного рудника куплена ПДМ – погрузо–доставочная машина, теперь там будут работать две ПДМ, можно будет выполнять горно–капитальные работы. В ноябре куплена финская ПДМ ТОРО 7 для Николаевки, для нее же заказана еще одна ПДМ и самосвал. Будет приобретаться буровая техника. Если два предыдущих года были для ГМК годами выживания, то сегодня, наконец, пришло время развития.

В 2011 г. горняки ГМК должны добыть 795 тыс. тонн свинцово–цинковой руды – на 60 тыс. тонн, или на 10%, больше, чем за прошлый год. Есть свои сложности и в этом году: так, стоимость электроэнергии выросла на 20%. В 2011 г. «Дальполиметаллу», как и «Бору», край не смог предоставить льготу по электроэнергии, и предприятию придется дополнительно выложить за электроэнергию 65 млн руб.

Сырьевая база ГМК опасений не вызывает: разведанных запасов сырья у «Дальполиметалла» хватит на 30 лет вперед. В прошлом году велись работы по Черемшанскому рудному узлу за счет федеральных денег. Идет разведка на предмет поиска дополнительных рудных тел для расширения сырьевой базы.