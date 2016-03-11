www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.46 р. 100 JPY: 61.41 р.
EUR: 79.14 р. 10 CNY: 10.01 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Во Владивостоке строителей жестко наказали за покушение на территорию Народного дома

11 Марта 2016, 19:05 | Приморье

Управлением Росреестра по Приморскому краю к административной ответственности была привлечена компания ООО «ИнвестСтрой». Компания самовольно заняла часть земельного участка, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информацию предоставленную Росреестром.

ООО «ИнвестСтрой» самовольно заняла часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Володарского, д. 19 (т.н. Народный дом им. Пушкина), закрепленного за  ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия искусств» на праве постоянного пользования при эксплуатации административного здания. Сумма выписанного строителям штрафа составила 100 000 рублей.

На захваченной у этого объекта культурного наследия федерального значения территории строители без обязательных согласований с соответствующими органами начали производство земляных работ по устройству подпорной стенки и подъезда к дому. В связи с этим специалистами департамента культуры Приморского края было выдано предписание о приостановке работ до разработки проекта по благоустройству и проведения историко-культурной экспертизы.

Помимо штрафа и приостановки строительства нарушителям может испортить настроение еще и решение районного суда – соответствующие материалы туда уже переданы.

Ранее Народный дом, построенный во Владивостоке в начале прошлого века, являлся одной из архитектурных доминант исторической части города и одним из лучших его центров общественной деятельности. Сегодня он стал относительно незаметен, и находится в довольно тяжелом состоянии. Предполагается, что в ближайшие несколько лет он будет реставрироваться в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 годы». Проект реставрации в настоящее время проходит экспертизу.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: народный дом  строитель  Росреестр 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru