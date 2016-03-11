Во Владивостоке строителей жестко наказали за покушение на территорию Народного дома

Управлением Росреестра по Приморскому краю к административной ответственности была привлечена компания ООО «ИнвестСтрой». Компания самовольно заняла часть земельного участка, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информацию предоставленную Росреестром.

ООО «ИнвестСтрой» самовольно заняла часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Володарского, д. 19 (т.н. Народный дом им. Пушкина), закрепленного за ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия искусств» на праве постоянного пользования при эксплуатации административного здания. Сумма выписанного строителям штрафа составила 100 000 рублей.

На захваченной у этого объекта культурного наследия федерального значения территории строители без обязательных согласований с соответствующими органами начали производство земляных работ по устройству подпорной стенки и подъезда к дому. В связи с этим специалистами департамента культуры Приморского края было выдано предписание о приостановке работ до разработки проекта по благоустройству и проведения историко-культурной экспертизы.

Помимо штрафа и приостановки строительства нарушителям может испортить настроение еще и решение районного суда – соответствующие материалы туда уже переданы.

Ранее Народный дом, построенный во Владивостоке в начале прошлого века, являлся одной из архитектурных доминант исторической части города и одним из лучших его центров общественной деятельности. Сегодня он стал относительно незаметен, и находится в довольно тяжелом состоянии. Предполагается, что в ближайшие несколько лет он будет реставрироваться в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 годы». Проект реставрации в настоящее время проходит экспертизу.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.