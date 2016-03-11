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Розница в России идет в минус
Сокращение оборота розничной торговли в январе составило, по данным Росстата, 7,3% год к году: минус 6,3% в продовольственном сегменте и минус 8,2% в непродовольственном, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Впрочем, если оценивать помесячную динамику розницы со снятой сезонностью, то, по словам экономиста по России и СНГ «ВТБ Капитала» Александра ИСАКОВА, по итогам января можно говорить о «некотором оживлении» в продовольственном сегменте.
Тем не менее, отмечает он, «эффект слабого спроса очень заметен в данных». Не только в сокращении продаж овощей (минус 2,9%, трехмесячное скользящее среднее) при росте продаж картофеля (плюс 5,4%), мяса (плюс 3,7%) и муки (плюс 3,1%), но и в том, что эффект переноса девальвации на цены ниже, чем «должен был быть».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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