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Дальневосточные рыбаки получат квоту на вылов 260 тонн равношипого краба
Дальневосточные рыбаки в 2017 году получат квоту на вылов 260 тонн равношипого краба в центральной части Охотского моря, которая в 2014 году была признана частью континентального шельфа России, а само Охотское море стало внутренним морем РФ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«По результатам исследований мы пришли к выводу, что в данном анклаве рыбопромышленные компании в 2017 году могут выловить 260 тонн равношипого краба без ущерба для популяции. Но это осторожные оценки, так как данный район моря ранее вообще никем не изучался», - сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» заведующий лабораторией промысловых беспозвоночных МагаданНИРО Алексей ВАСИЛЬЕВ.
Он добавил, что доходы отрасли от продукции, произведенной из рекомендованного к вылову в этом районе моря 260 тонн краба, могут составить $3 млн в год.
Ученые Магаданского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (МагаданНИРО) осенью прошлого года провели исследования центральной части Охотского моря по 5 видам крабов. О данных исследованиях Алексей Васильев рассказал на отчетной сессии дальневосточных рыбохозяйственных научных организаций ассоциации «НТО ТИНРО» в Южно-Сахалинске.
Ученые исследовали 42 тыс. кв. км, проанализировав с помощью ловушек около 2,5 тыс. экземпляров беспозвоночных.
«Если отсчитать со всех сторон побережья Охотского моря 300 миль исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России, то образовавшийся внутри моря многоульник до 2014 года был международными водами. Там вели бесконтрольный промысел все, кто хотел, из разных стран мира. Но затем признали, что водные биоресурсы в этот анклав поступают с территории ИЭЗ России, после многочисленных дебатов решили закрыть этот район для промысла. И только после признания ООН в марте 2014 года этого анклава частью континентального шельфа РФ мы получили возможность начать исследования этого района», - пояснил ученый.
Он отметил, что нужно продолжать исследования в этой части Охотского моря, в том числе по рыбам. Но будут ли эти исследования проводиться в текущем году - неизвестно, заказа от Росрыболовства по этому поводу пока не поступало.
«Для науки центральная часть Охотского моря в любом случае интересна для изучения. Что касается промышленности, я бы не делал больших ставок по беспозвоночным, особенно в южной части анклава. Северная часть анклава обладает некоторым потенциалом, там необходимы более подробные исследования. В этом районе моря большие глубины», - заявил А. Васильев.
Он добавил, что исследования по рыбам не проводились, поэтому «ситуация с рыбами может быть совершенно другой».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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