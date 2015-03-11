Бренд товара работает на имидж работодателя

Рекрутинговый портал HeadHunter провел опрос среди работающих жителей Приморья и выяснил, как часто любимый бренд продукта вызывает желание трудоустроиться в компанию, его производящую, пишет деловая газета "Золотой Рог". А также, наоборот, насколько привлекательны продукты/услуги работодателя мечты.

У абсолютного большинства опрошенных приморцев (80%) есть на примете компания, в которой они хотели бы работать. При этом почти половина из них (45%) признались, что их предпочтение основано ни на чем ином, как на лояльности к продукции этой компании. Этот фактор, как показывает исследование, является даже более весомым, чем, например, лидерство компании на рынке или положительные отзывы друзей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.