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Во Владивостоке начато строительство еще одного детсада

11 Марта 2015, 13:30 | Приморье

На ул. Маковского, 201 во Владивостоке (район станции Океанской) возводится большой современный муниципальный сад-ясли на 230 мест, пишет деловая газета "Золотой Рог". В трехэтажном здании площадью 5700 квадратных метров разместятся просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, прогулочные террасы и бассейн.

Территория дошкольного учреждения будет полностью благоустроена. Здесь появятся площадки для игр с прорезиненным покрытием, оборудованные современными игровыми комплексами, и площадки для занятий физкультурой.

Сад-ясли возводится с нуля. Пока что здесь ведутся работы по возведению железобетонного каркаса, колонн и подпорной стены. Но в скором времени строители приступят к прокладке коммуникаций.

Несмотря на большой объем работ, сад-ясли на ул. Маковского, 201 планируется сдать уже в этом году.

Напомним, что в 2014 году во Владивостоке были открыты два детских сада: один из них - на улице Русской, 53 - построен с нуля, второй - на ул. Магнитогорской, 6 - был возвращен в муниципальную собственность и капитально реконструирован. Всего же за последние годы по программе главы города Игоря ПУШКАРЕВА в краевом центре были введены в эксплуатацию 17 детских садов. Еще 7 дошкольных учреждений - находятся в стадии строительства. Также идет проектирование новых детсадов.

Светлана СМИРНОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: детсад  строительство 



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