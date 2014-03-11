С марта застройщикам и бизнесу станет легче подключаться к электросетям и газу

Теперь загородным новоселам и предпринимателям нет необходимости ждать годами, пока в их доме или на предприятии загорится «синий цветок», как пел Виктор ЦОЙ. Не придется и в десятки раз переплачивать за это. А заявку на присоединение к электропроводам можно будет подать через Интернет.

Так, станет проще подсоединиться к электросетям. Правда, не всем сразу, а только тем заявителям, кто желает «запитаться» от электрической сети классом напряжения до 10 киловольт и чьи приборы рассчитаны на потребляющую мощность до 50 киловатт.

Уже с 10 марта 2014 года желающие смогут направлять заявку и прилагаемые документы на официальный сайт сетевой организации или другой сайт в сети Интернет, который будет определен правительством. Конечно, не обычным письмом, а через создание и ведение на сайте личного кабинета пользователя.

Что важно - ход выполнения заявки можно будет контролировать. На том же самом сайте будут появляться данные о дате поступления заявки, заключения договора, о ходе выполнения технических условий, о фактическом присоединении, приеме напряжения и мощности.

Что касается присоединения к газораспределительным сетям, то, хотя это пока и не так актуально для Приморья, тем не менее сообщаем, что с 1 марта начинают работать правила, которые серьезно упрощают и жестко регламентируют всю процедуру и в этой сфере. Плата за присоединение к магистральной газовой сети будет значительно дешевле, чем раньше, подтвердил «РГ» первый вице-президент общественной общероссийской организации «Российский союз инженеров» Иван АНДРИЕВСКИЙ. «Технологическое присоединение станет доступно собственникам частных владений, - разъяснил он нюансы новых правил, - чей расход не превышает 5 кубических метров в час и, скажем так, представителям малого бизнеса, которым выделяется не более 15 кубометров».

Газораспределительная компания проводит все работы до границы земельного участка будущего потребителя, а дальше все уже ложится на его плечи, включая финансовую сторону вопроса. Государство приняло меры, чтобы снизить «нагрузку». Сегодня же цены, устанавливаемые муниципальными учреждениями, варьируются от 100 до 700 тыс. руб. И недоступны большинству населения нашей страны. Поэтому привязка стоимости к определенным технологическим параметрам, а также фиксация сроков, в течение которых должно произойти подключение, - это огромный шаг вперед, резюмировал эксперт.

Итак, присоединение оборудования с максимальным расходом газа до 15 кубометров в час обойдется до 50 тысяч рублей. Срок подключения не может превышать один год. Это в большей степени касается малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Подключить оборудование с расходом до 5 кубометров в час будет стоить от 20 тыс. руб. Как подсчитал портал «Пронедра», «это сопоставимо с объемом, необходимым для обеспечения работы газовой плиты или котла в частном домовладении, площадь которого не превышает 280 квадратных метров (рассчитано на семью из четырех человек)». Такая цена возможна в том случае, если расстояние от оборудования до сети газораспределения составляет не более 200 метров, то есть не надо строить пункт редуцирования газа.

Крупным производствам, оборудование которых рассчитано на расход газа менее 500 кубометров, подключение надо будет ждать 1,5 года. Если же капитальное строение сделано по индивидуальному проекту, то срок подключения - два года.

Еще одно новшество: если максимальный часовой расход газа не превышает 300 кубометров, то заявители могут направить обращение о заключении договора о подключении без предварительной выдачи техусловий. Есть и другие новшества.