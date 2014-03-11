Во Владивостоке открыты новые интересные вакансии с "белой" зарплатой

Кадровое агенство предлагает новые вакансии для приморцев

«УСПЕХ» (г.Владивосток, ул.Русская, 65, 2-й этаж, тел./факс (423) 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22, web: www.uspeh-vl.ru, e-mail: office@uspeh-vl.ru)

1. Начальник отдела кадров в рыбодобывающую компанию. Подбор персонала для комплектования экипажей рыбопромысловых судов, анализ рынка труда, кадровая политика, разработка системы мотивации, ведение и учет личного состава, ведение личных дел, взаимодействие с гос. учреждениями. Требования: в/о, опыт работы в рыбодобывающих компаниях от 3-х лет, наличие л/а, знание 1С Зарплата и кадры, коммуникабельность, внимательность, аккуратность. Преимущества: оформление согласно ТК РФ, оплата ГСМ, связи. Белая заработная плата.

2. Главный бухгалтер на Калинина. Ведение бухгалтерского, налогового учета, постановка и ведение управленческого учета, кадровое делопроизводство, сдача баланса, расчет з/п, отчетность, взаимодействие контрагентами, кредитными организациями. Требования: в/о, аналогичный опыт работы, знание всех режимов налогообложения, желательно наличие а/м, знание 1С 8.0. Преимущества: динамично развивающаяся компания, компенсации ГСМ, поощрение инициативы.

3. Руководитель центра обучения сомелье. Создание учебного центра с ведением тренингов по продукту и дегустаций; набор и обучение сомелье; формирование учебных программ; оформление учебного класса, организация тренингов, проверка знаний по продукту; оценка эффективности работы учебного центра; организация работы сомелье в винлабах – прописание и внедрение стандартов, контроль и оценка эффективности их работы; участие в выборе винного ассортимента, в т.ч. элитного; участие в переговорах с поставщиками. Требования: высшее образование; опыт работы категорийным менеджером по вину/закупщиком по вину; опыт в HORECA приветствуется; опыт проведения тренингов и дегустаций; опыт сомелье желателен. Преимущества: наличие дополнительных компенсаций - сотовая связь, ГСМ, ДМС.