"ТехноНИКОЛЬ" научит приморцев правильно монтировать кровлю

Корпорация проводит во Владивостоке бесплатные семинары по монтажу кровельных материалов

Сегодня есть большой выбор технологий и современных кровельных материалов, которые позволяют выполнять качественный ремонт и монтаж новых кровель. Но, как считает руководитель торговой сети корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Дальневосточного региона Наталья МАКАРОВА, люди должны понимать, что мало просто купить и применить новый хороший материал. Без его качественного монтажа отличного результата не будет.

Поэтому специалисты ведущего отечественного производителя кровельных материалов, поддерживая свой бренд, всегда готовы бесплатно обучить каждого желающего мастерству работы с ними, выехать на проблемную кровлю, сделать заключение, помочь исправить ошибки и т. д.

Ставка на качество

На минувшей неделе во Владивостоке в рамках такого бесплатного обучения прошел очередной семинар. На этот раз главной его темой стал «Ремонт и обслуживание рулонных кровель многоквартирных жилых домов». Провел его руководитель направления ЖКХ корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Иван ДЕГТЯРЕВ. Он отметил, что за два часа сложно научить правильно выполнять эти работы, но показать основные моменты и дать им общее понимание процесса ­ можно. Плюс ­ в подарок специальная литература.

Сегодня правильно сделанная рулонная кровля означает для потребителя, что в течение долгого времени ­ 15­20 лет ­ крыша над ним не протечет. Выйти на новое качество ремонта кровель многоквартирных домов особенно важно стало в соответствии с 185­ФЗ ­ законом о капитальном ремонте. К сожалению, ремонтники и строители к новым требованиям в большинстве оказались не готовы, и им надо срочно подтягивать свою квалификацию.

В рамках семинара был рассмотрен широкий круг вопросов. Это ­ сами рулонные кровельные материалы и их свойства, рекомендации по их подбору для определенного ремонта, правила монтажа кровель и совершаемые при этом ошибки, устранение ошибок, проверка качества работ, правила осмотров и содержания, устранения дефектов при эксплуатации, приемы мелкого ремонта и пр.

В целом, оказывается, если подойти к ремонту грамотно, то и подрядчик, и потребитель могут остаться в существенном выигрыше. Кстати, чтобы не обманывать себя и других своим выбором ремонта, им иногда достаточно просто взглянуть на паспорт материала, чтобы убедиться, на какой срок они этим решат проблему.

Решения для Приморья

К спикеру семинара было немало вопросов, ответы на которые, мы считаем, для многих интересны.

В частности, на вопрос о том, насколько важно при выборе варианта устройства кровли учитывать приморский экстремальный климат ­ резкие перепады температур, сильное, разрушающее полимерные основы солнце, косые затяжные дожди, а иногда град и пр., ­ он ответил, что здесь уже больше вопросы не ремонта, а нового строительства. А для него изначально надо закладывать проектные решения, компенсирующие все эти экстремальные моменты.

Например, может быть применено такое решение, как кровля с гравийной засыпкой либо ­ «эксплуатируемая крыша» (инверсионная). Вообще, для Приморья оптимальны оба эти варианта с применением рулонных материалов. И они в большей степени подходят как раз для нового строительства, и очень редко ­ - для ремонта.

В первом варианте лучше применить два вида материала марки «Техноэласт», слой геотекстиля, в качестве утеплителя экструзионный пенополистирол и сверху ­ гравийную засыпку из расчета не менее 50 кг на 1 кв. метр кровли. Хотя для «эксплуатируемой крыши слой гравия может быть и меньше, потому что в этом случае он не несет функцию пригруза, а лишь защищает кровельный ковер.

Слой гравия защищает рулонную кровлю и от резких скачков температур ­ сглаживает их, и от ультрафиолета, и от механических повреждений. Но это дополнительная нагрузка на плиту перекрытия, на несущие конструкции здания, что и должен учитывать проектировщик.

С точки зрения стоимости материалов кровля из «Техноэласта» сегодня на 30­40% дороже битумной, а с использованием гравия она дороже на 60­70%. Зато срок службы при этом увеличивается уже не до 20, а до 30 лет. Особенно это важно в экстремальных климатических условиях. Соответственно, среднегодовые издержки оказываются не выше.

При варианте эксплуатируемой крыши прокладываются утеплитель, стяжка, кровельные материалы. При этом для верхнего слоя предпочтительнее использовать «Техноэласт­грин» ­ это материал для зеленых кровель с повышенной стойкостью к корням растений. А главный минус всех эксплуатируемых кровель как раз в том, что их раз в два­три года приходится обрабатывать антикорневыми добавками, потому что они порастают растениями. Плюс геотекстиль и гравийная посыпка, о роли которой уже сказано. Конечно, кровельный ковер и геотекстиль находятся между утеплителем и посыпкой.

Безусловно, это долговечные решения и в них используются особенно качественные материалы.

Корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» специально разработаны кровельные системы для нового строительства, расписаны все тонкости их применения, и у нее есть огромный опыт их использования. В том числе и зарубежный. Специалисты компании активно общаются со специалистами США, Европы и Китая, куда ее материалы поставляются в больших объемах. А вообще, их в настоящее время покупают уже около сорока стран.

Ведущий специалист «ТехноНИКОЛЬ» особенно отметил, что помимо материалов т.н. классической линейки, производитель сегодня выпускает специальные марки материалов повышенной надежности. Они используются не только при монтаже кровель, но даже и при производстве дорожных работ! Впрочем, подрядчик, хорошо владея технологиями рулонной кровли, может даже материалами классической линейки сделать крышу, которая безремонтно сможет прослужить 25 лет. Хотя, конечно, выбор за потребителем.

В марте компания «ТехноНИКОЛЬ» проведет во Владивостоке еще два бесплатных обучающих семинара ­ по гибкой черепице «Шинглс» для скатных кровель и по ПВХ­мембранам для плоских. Справки по телефонам: +7(423) 230­03­80, 276­47­00, 89147055795.