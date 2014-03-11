В Приморье ежегодный прирост сети предприятий торговли составляет порядка 200 магазинов

Почему в наших магазинах трудно купить приморские продукты? И что нужно сделать для того, чтобы поднять торговлю в Приморье до мирового уровня? Законна ли торговля алкоголем в ночное время в кафе при супермаркетах и когда начнут применять закон, запрещающий продажу алкоголя в определенные дни, например в период выпускных вечеров? На эти и другие вопросы жителей края в ходе онлайн-­конференции ответила директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена КОВАЛЬ.

Правилами оказания услуг в предприятиях общественного питания предусмотрено потребление алкогольных напитков только на месте. Что же касается розничной продажи алкоголя в ночное время на вынос этими предприятиями, а также супермаркетами, то это прямое нарушение 171-­ФЗ, которое влечет за собой аннулирование лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Более того, 10 апреля 2014 года вступает в силу Закон Приморского края № 337­-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории Приморского края», в соответствии с которым не допускается розничная продажа алкоголя на вынос организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания. А вот закона, устанавливающего запрет на продажу алкогольной продукции в период выпускных вечеров, нет. Хотя, напоминает Елена Коваль, ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним ­ вплоть до аннулирования лицензии во внесудебном порядке Росалкогольрегулированием. Кроме того, с января 2014 года предусмотрена административная ответственность за такое правонарушение в виде штрафа до 500 тыс. рублей.

Что касается вопроса о продуктах местного производства, то в Приморском крае во всех супермаркетах и магазинах шаговой доступности такая продукция имеется и представлена она в широком ассортименте, отметила Елена Коваль. Более того, некоторые группы товаров представлены только местными производителями, например, хлеб, охлажденное мясо, колбасные изделия. Кроме того, более 50% рыбной и молочной продукции на прилавках магазинов также от приморских предприятий. Для того, чтобы покупателям было легче найти продукцию местных производителей на прилавках, в торговых сетях применяются ценники светло­зеленого цвета. Такие ценники уже имеются в гипермаркетах «Три кота», супермаркетах «Парус», «В-­Лазер», «Фреш­-25», ТПК «Тихоокеанская». Светло­зеленые ценники уже оформлены в 236 магазинах Владивостока, Артема, Арсеньева, Дальнереченска, Лесозаводска, Михайловского, Спасского и Шкотовского районов.

А вот торговля в Приморье, судя по представленным в ходе конференции цифрам, развивается активно. В крае насчитывается порядка 10 тыс. предприятий розничной торговли. Суммарные торговые площади в стационарной торговой сети составляют 1,331 млн кв. метров. Обеспеченность населения края площадью торговых объектов составляет 683,6 кв. метров на 1 тыс. жителей, что превышает норматив на 62%. Ежегодный прирост сети предприятий стационарной торговли составляет порядка 200 магазинов.

За последние годы в Приморье стали развиваться крупные розничные торговые сети, имеющие в своем составе крупные гипер­ и супермаркеты с торговой площадью от 1 тыс. до 5 тыс. кв. метров. На сегодняшний день в крае функционируют 6 гипермаркетов торговой площадью более 5 тыс. кв. метров, 67 современных супермаркетов и 163 крупных торговых центра.

Появились на рынке и новые игроки. В 2012 году в торговом центре «Черемушки» свой первый в Приморье супермаркет открыла дальневосточная сеть «Самбери», на сегодняшний день во Владивостоке уже 2 супермаркета данной сети. В перспективе компанией намечено строительство еще 9 новых гипермаркетов общей площадью 70 тыс. кв. м, в том числе 3 магазина в Уссурийске, 2 в Находке, по одному в Артеме, Лесозаводске, Спасске­Дальнем и Лучегорске. В настоящее время в г. Владивостоке в районе Седанки завершается строительство крупнейшего торгового центра «Седанка-­Сити».

В то же время торговые сети федерального уровня (типа «Седьмой Континент», «Пятерочка») и международного уровня (типа «Ашан», «Севен Илевен») в край не заходят. Основными причинами, препятствующими их входу в Приморье, являются удаленность края от основных товаропроизводящих и распределительных центров Москвы и Новосибирска (большое транспортное плечо и, как следствие, невозможность сохранения единой в сети ценовой политики) и низкая плотность населения края, в том числе в г. Владивостоке, и как следствие, отсутствие необходимого покупательского потока для окупаемости сети и извлечения запланированной прибыли.

Как показывает практика, все крупные сети международного и федерального уровня приходят в города с населением более 1­2 млн человек. В городах с населением до 1 млн человек преимущественно целесообразно открытие магазинов формата «супермаркет» площадью 1­5 тыс. кв. м, формата «у дома» площадью от 300 кв. м.

В рамках Дальневосточного инвестиционного конгресса, прошедшего во Владивостоке в 2013 году, губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ было подписано соглашение о расширении инвестиционных вложений с генеральным директором компании «Метро Кэш энд Керри» Питером БООНЕ и главой Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

В настоящее время кроме инвестиционного проекта компании «Метро» рассматривается ряд проектов, предусматривающих строительство крупных современных гипер­ и супермаркетов на территории края, в том числе предложение председателя совета директоров компании «Дымов» о строительстве предприятия розничной торговли формата «Ритейл Парк» на земельном участке 8,5 га в районе остановки «Академическая», обращение руководителя группы инвесторов о строительстве культурно­торгового комплекса европейского уровня на пересечении улиц пр­т 100 лет Владивостоку и 2­я Проходная общей площадью порядка 212 тыс. кв. м. и строительство в Надеждинском районе гипермаркета крупнейшей торговой сети Приморского края «Кашелка» с торговой площадью порядка 6 тыс. кв. метров.

Кроме того, Елена Коваль ознакомила и с теми нововведениями в области лицензирования, которые принес 2014 год. Значительно упростилась процедура получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Теперь для этого соискатель лицензии вправе представить в лицензирующий орган только три документа: заявление о предоставлении лицензии, документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда) (за исключением получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в предприятии общественного питания) и копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом). Все остальные документы департамент запрашивает самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. Ожидание в очереди на получение государственной услуги изменилось, теперь это время составляет 15 минут.