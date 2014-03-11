В совет директоров Дальневосточного морского пароходства может войти менеджер УК "Уралсиб"

В совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) может войти старший управляющий активами УК «Уралсиб» Игорь МИХАЙЛОВ.

Как говорится в сообщении пароходства, совет директоров включил в список кандидатов для избрания совета директоров на годовом собрании главу московского филиала TPG Capital Дмитрия ШВЕЦА (ранее уже входил в совет директоров пароходства) и старшего управляющего активами УК «Уралсиб» Игоря Михайлова.

Дмитрий Швец включен в список кандидатов вместо директора TPG Capital Стефана КОВСКИ, входящего в действующий состав совета директоров, избранный на внеочередном собрании в начале сентября прошлого года. Остальные 8 кандидатов входят в действующий состав совета.

Досье "Золотого Рога": Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ОАО «Дальневосточное морское пароходство», GHP Group ­ 23,8%, TPG ­ 17,4%, EastCapital ­ 4,9%.