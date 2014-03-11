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Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" планирует разместить допэмиссию на 4,651 млрд рублей
11 Марта 2014, 08:12 | Приморье
Акционеры ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (Арсеньев, ААК «Прогресс») на внеочередном собрании 6 марта приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций объемом 1,4 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Как говорится в материалах авиазавода, акции допвыпуска будут размещены по закрытой подписке в пользу ОПК «Оборонпром» по цене 3 тыс. 322 рубля за акцию. Таким образом, авиазавод может привлечь 4 млрд 650,800 тыс. рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
Теги: акции аак «прогресс»
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