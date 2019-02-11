В Приморье строители осудили демпинг и плохое качество

«Альянс строителей Приморья» призывает к добросовестному ведению работ

На заседании совета Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья», прошедшем 7 февраля этого года во Владивостоке, одним из главных вопросов рассматривавшейся повестки стал поиск эффективной меры дисциплинарного воздействия в отношении одного из членов партнерства, скомпрометировавшего себя своей деятельностью.

Выяснилось, что компания заключала большое количество муниципальных контрактов, выигрывая контракты зачастую, с большим демпингом. Проверки исполнения обязательств по контрактам, проводившиеся специалистами контрольного комитета «АСП», выявили нарушения по срокам и по качеству выполнения работ. Меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждений, предписаний и штрафов, применявшиеся к компании ранее, не привели к исправлению ситуации, поэтому совет АСО «АСП» вынес решение приостановить ее право на выполнение строительства, реконструкции и капитальный ремонт объектов на срок 60 дней. Согласно закону о СРО, в этом случае компания теряет на этот срок и право заключать новые договоры на подрядные работы.

Председатель совета АСО «АСП» Сергей ФЕДОРЕНКО в связи с этим довольно суровым решением отметил: «Подавляющее большинство компаний, которые входят в «Альянс строителей Приморья» - это компании, которые добросовестно относятся к организации строительного производства. Они правильно ведут исполнительную документацию, изучают условия контрактов, проекты, сметы и следят за качеством выполнения работ на объектах. Но, к сожалению, есть среди них и такие, которые не уделяют этим вопросам должного внимания. И мы не можем закрывать на это глаза, так как серьезные нарушения с их стороны несут риски утраты компенсационного фонда и отрицательно влияют на репутацию как самого нашего «Альянса», так и наших добросовестных членов.

Мы призываем к ответственному и добросовестному ведению работ каждой компанией, являющейся членом Альянса. Чтобы они реально оценивали свои возможности, беспокоились о качестве исполнения работ и учитывали перед заключением контрактов все возможные риски, как для своей компании, так и для нашей СРО».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.