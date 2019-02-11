www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.06 р. 100 JPY: 60.17 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 97.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

В Приморье строители осудили демпинг и плохое качество

11 Февраля 2019, 16:34 | Приморье

«Альянс строителей Приморья» призывает к добросовестному ведению работ

На заседании совета Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья», прошедшем 7 февраля этого года во Владивостоке, одним из главных вопросов рассматривавшейся повестки стал поиск эффективной меры дисциплинарного воздействия в отношении одного из членов партнерства, скомпрометировавшего себя своей деятельностью.

Выяснилось, что компания заключала большое количество муниципальных контрактов, выигрывая контракты зачастую, с большим демпингом. Проверки исполнения обязательств по контрактам, проводившиеся специалистами контрольного комитета «АСП», выявили нарушения по срокам и по качеству выполнения работ. Меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждений, предписаний и штрафов, применявшиеся к компании ранее, не привели к исправлению ситуации, поэтому совет АСО «АСП» вынес решение приостановить ее право на выполнение строительства, реконструкции и капитальный ремонт объектов на срок 60 дней. Согласно закону о СРО, в этом случае компания теряет на этот срок и право заключать новые договоры на подрядные работы.

Председатель совета АСО «АСП» Сергей ФЕДОРЕНКО в связи с этим довольно суровым решением отметил: «Подавляющее большинство компаний, которые входят в «Альянс строителей Приморья» - это компании, которые добросовестно относятся к организации строительного производства. Они правильно ведут исполнительную документацию, изучают условия контрактов, проекты, сметы и следят за качеством выполнения работ на объектах. Но, к сожалению, есть среди них и такие, которые не уделяют этим вопросам должного внимания. И мы не можем закрывать на это глаза, так как серьезные нарушения с их стороны  несут риски утраты компенсационного фонда и отрицательно влияют на репутацию как самого нашего «Альянса», так и наших добросовестных членов.

Мы призываем к ответственному и добросовестному ведению работ каждой компанией, являющейся членом Альянса. Чтобы они реально оценивали свои возможности, беспокоились о качестве исполнения работ и учитывали перед заключением контрактов все возможные риски, как для своей компании, так и для нашей СРО».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: Альянс строителей Приморья  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru