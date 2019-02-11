30 тысяч жителей Приморья выбрали "Антивирус" от "Ростелекома"

«Ростелеком» предлагает пакетные антивирусные сервисы, разработанные совместно с известными российскими и международными компаниями

Уже на протяжении 15 лет во второй вторник февраля в мире отмечают Международный день безопасного интернета. «Ростелеком», как крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, всегда готов обеспечить киберзащиту пользователей. В Приморском крае почти 30 тысяч человек задействуют сервис «Антивирус» от «Ростелекома» для защиты личных данных.

«Ростелеком» предлагает пакетные антивирусные сервисы, разработанные совместно с известными российскими и международными компаниями: «Лаборатория Касперского» и ESET. Опция «Антивирус» обеспечивает комплексную защиту компьютеров, стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угроз, проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе – со съёмных носителей. Программные решения оперативно проверяют безопасность файлов и программ, а также блокируют интернет-угрозы при проведении платежей и общении в Интернете. Дополнительно, в набор подписок (Dr. Web, Kaspersky Internet Security и ESET NOD32 Family) включена функция «Родительский контроль».

Услуга «Родительский контроль» оправдывает своё название: Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту детей от опасностей в интернете и работает на любых устройствах под управлением Windows, iOS или Android. Он помогает родителям ограничивать время использования устройств, регулировать доступ к сайтам и программам, отслеживать звонки и SMS ребенка на телефоне и определять его местонахождение. SMS-информирование позволяет своевременно получать информацию о действиях ребенка, а советы психолога помогут оценить поведение детей в интернете.

С сервисом ESET NOD32 Parental Control можно определять местоположение детей контролировать доступ к сайтам, использование программ и время пользования гаджетами. В пакет также входит SMS-информирование и одна лицензия на все «детские» Android-устройства.

«В Приморском крае количество пользователей сервиса «Антивирус» постоянно растёт. И это неудивительно: интернет все глубже проникает в повседневную жизнь. Всё больше действий мы совершаем онлайн: от простого поиска информации или общения до совершения платежей. Защита данных, как на личном устройстве, так и самого трафика, становится всё актуальнее. Следуя запросам аудитории, «Ростелеком» разработал комплексные решения для защиты клиентов от интернет-угроз», — отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев.

Оформить подписку на «Антивирус» можно в едином личном кабинете абонента. Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8 800 100 08 00, а также на сайте компании www.rt.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.