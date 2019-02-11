Эпидемия ящура не приведет к дефициту свинины в Приморском крае

В настоящее время мясоперерабатывающие предприятия Приморского края в основном работают на завозном сырье

Специалисты прогнозируют, что рост цен на свинину на продовольственном рынке Приморского края не превысит уровень инфляции в этом году, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, ситуация с эпидемией ящура в свиноводстве не окажет значительного влияния на рынок. В настоящее время мясоперерабатывающие предприятия края в основном работают на завозном сырье.



«Ежегодно в Приморский край завозится до 100 тысяч тонн свинины из других регионов страны. Пострадавшие от эпидемии ящура хозяйства за 2018 год произвели почти 13,5 тысяч тонн свинины – 10% от общего объема реализации мяса на продовольственном рынке края», – отметил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Виктор Понамарев.



В краевом департаменте подчеркивают, что в 2019 году рост цен на свинину на продовольственном рынке Приморского края не превысит уровень инфляции.



Напомним, Губернатор Олег Кожемяко потребовал усилить карантинные меры по нераспространению ящура. Глава региона также отметил, что будут тщательно проанализированы причины вспышки заболевания.



Отметим, для человека вирус не опасен, но человек может послужить источником заражения животных. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит. Жителям края рекомендуется воздержаться от покупки сырого мяса в неустановленных местах торговли. Поскольку вирус ящура погибает при термообработке, в случае покупки домашнего мяса, его необходимо обязательно прожарить.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



