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Приморье и Кемерово заключили соглашение о сотрудничестве на пять лет

11 Февраля 2019, 09:39 | Приморье

Приморский край и Кемеровская область заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Документ подписали глава Приморья Олег Кожемяко и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Согласно соглашению, стороны будут содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению сотрудничества в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, торговля и услуги, архитектура и строительство, туризм и спорт, образование и молодежная политика, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и других.

Кроме того, регионы будут осуществлять обмен научно-технической, экономической и правовой информацией для развития двусторонних связей, способствовать реализации совместных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития территорий.

В планах партнеров – проводить совместные выставки, конференции, семинары, совещания, круглые столы, презентации и другие мероприятия.

Соглашение заключено сроком на пять лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кожемяко  кемерово  сотрудничество  приморье 



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