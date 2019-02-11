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Приморье и Кемерово заключили соглашение о сотрудничестве на пять лет
Приморский край и Кемеровская область заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Документ подписали глава Приморья Олег Кожемяко и Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Согласно соглашению, стороны будут содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению сотрудничества в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, торговля и услуги, архитектура и строительство, туризм и спорт, образование и молодежная политика, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и других.
Кроме того, регионы будут осуществлять обмен научно-технической, экономической и правовой информацией для развития двусторонних связей, способствовать реализации совместных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития территорий.
В планах партнеров – проводить совместные выставки, конференции, семинары, совещания, круглые столы, презентации и другие мероприятия.
Соглашение заключено сроком на пять лет.
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