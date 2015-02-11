Правительство предупреждает россиян о грядущей массовой безработице

В правительстве РФ считают, что в условиях текущих экономических проблем нужно готовиться к массовой безработице. Резких сокращений не ожидается, но вероятны снижение зарплат и отпусков, сокращение рабочего дня и т.д. Осложнений добавят и новые правила для трудовых мигрантов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Тему безработицы эксперты обсуждали на организованной «Финамом» онлайн-конференции «Особенности национальной безработицы: что ждет рынок труда России в 2015 году», участником которой стала и газета «Золотой Рог».

Бизнес страхуется

Российские работодатели заняли выжидательную позицию, и в ближайшие два месяца широких увольнений на предприятиях не ожидается, считает директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов.

«Таких крупных провалов мы на ближайшие месяц-два не ожидаем», - заявил Кирсанов, отвечая на вопрос лидера ФНПР Михаила ШМАКОВА о том, прогнозируется ли массовое увольнение работников.

«Сейчас основная часть работодателей не предпринимает никаких активных действий, а предпринимает некоторые страховочные шаги: либо продолжают выплачивать зарплату, либо переводят людей на неполный рабочий день», - сказал глава департамента министерства.

По его оценке, на дальнейшие шаги работодателей будет влиять анализ того, «что происходит с заказами и что происходит с валютными курсами».

В свою очередь, как отмечается в материалах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), работодатели продолжают сокращать наем нового персонала. При этом, как отмечают в РСПП, наблюдается некоторый рост доли компаний, которые увольняли персонал. Причем в январе этот показатель увеличился на 12,1% и составил 76,8%, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Общая безработица в РФ в декабре 2014 года, по предварительным данным, увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года на 37 тыс. человек и составила 5,3% экономически активного населения, говорится в оперативном докладе Росстата.

Импортные страдания

«На мой взгляд, наибольшее количество сокращений затронет сферы, в которых более плотная связь с импортом: поставки зарубежной продукции за валютный расчет, значительная доля иностранного сырья и комплектующих в производстве, даже если конечная продукция де-факто является российской, - говорит член президиума Ассоциации молодых предпринимателей России Александр ТОЛСТЫХ. - Приведу пример: мой знакомый является собственником кондитерского производства в одном из южных регионов России. Но в течение месяца цены на отдельные компоненты сырья и специи выросли в 2-3 раза. Соответственно, он вынужден повышать отпускную стоимость российского печенья и становится неконкурентоспособным в сегменте своей целевой аудитории. Особенно тяжело текущая ситуация скажется на предприятиях, имеющих кредитные обязательства в иностранной валюте».

Зав. лабораторией прогнозирования трудресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Андрей КОРОВКИН дает несколько советов, как пережить тяжелые времена: «Во-первых, более ответственно подходить к выбору специальности, а не по схеме 5 вузов - 3 специальности (15 вариантов). Во-вторых, понимать, что учеба - это тоже работа, знание - сила. В-третьих, работать по специальности. Квалифицированный специалист всегда в цене».

«К наиболее пострадавшим будут относиться предприятия, ориентированные на внутренний рынок. Платежеспособный спрос бюджетной системы, населения, бизнеса (в части инвестиционных ресурсов) будет сокращаться. Антикризисный план правительства пока не нашел пути решения этой проблемы», - считает руководитель центра уровня и качества жизни Института социальной политики Сергей УЛАНОВ.

По словам первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, в правительстве понимают, что в случае ухудшения ситуации граждане могут остаться без работы либо сократится рабочая неделя, что приведет к уменьшению доходов семей.

«Мы предлагаем самые разные механизмы. И новые механизмы, которые раньше не использовались, для того чтобы организовывать людей, которые теряют работу, для использования их в различных секторах, в том числе в инфраструктурных. Будем смотреть на инвестиции, которые государство осуществляет для того, чтобы дать возможность людям адаптироваться и работать на крупнейших стройках и проектах РФ», - сказал Шувалов.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь ПОЛЯКОВ отмечает, что сегодня налицо сильная безработица среди молодежи. «Ее показатель снижается по мере взросления респондентов опросов. В возрасте 15-24 лет - уровень безработицы - 14,9%, что много выше показателя для всех возрастов. В возрасте 30-49 лет уровень безработицы - 4,3%. Оценки относятся к декабрю 2014 года, самые актуальные по времени», - сообщил эксперт деловой газете "Золотой Рог".

Займитесь собственным делом

«Я бы начала с того, что предприниматели и самозанятые - это разные экономические категории. Предприниматели создают бизнес, часто разоряются, но часто становятся успешными и дают работу другим. Самозанятые - это, из названия, занятие для себя или очень маленький бизнес, чаще всего для выживания. Есть магическая цифра - 5%. Это то, сколько в стране (практически любой) людей, способных быть успешными (хотя и с временными неудачами) в собственном бизнесе. У них просто мозги и нервы устроены по-другому. В 90-е открылись возможности ведения собственного бизнеса (до того времени закрытые практически полностью), и люди пробовали себя. Многие поняли, что они не входят в 5%. Так вот, в период кризиса растет число самозанятых, особенно там, где (как у нас) нет хорошей системы страхования от безработицы. И в этот кризис их число, скорее всего, возрастет (а как же выживать?). Но и малый бизнес у нас, как известно, в сложных условиях, и не только в кризис. Но это опять про бизнес-климат и т.п.», - говорит профессор Российской экономической школы, ведущий научный сотрудник ЦЭФИР Ирина ДЕНИСОВА.

Андрей Коровин считает, что по опыту прошлого кризиса (2008-2009 гг.) одной из мер по борьбе с безработицей была поддержка при открытии собственного дела. «Правительство гордилось эффективностью этой меры. Вообще, в малом бизнесе всегда какие-то предприятия создаются, какие-то исчезают. В определенной степени это нормальный процесс», - поясняет сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

Участники конференции напомнили, что в России с момента ее возрождения, а точнее с момента развала СССР и формирования по сути новой «демократической» страны, сложилось негативное отношение к части населения, которую именуют предпринимателями. Это отношение в обществе и повлияло на формирование личностей, которые самостоятельно, то есть без финансовой и прочей помощи государства, могут содержать себя, свои семьи, да еще и платить всевозможные налоги государству. Вопрос - какую роль в кризисных ситуациях играет укрепление предпринимательской деятельности в стране как фактора снижения безработицы и когда государство изменит свое отношение к предпринимателям в лучшую сторону, а не будет их изживать?

«Полностью согласен с основной частью вопроса. И отвечу именно на нее: предприниматели играют ключевую роль в кризисный период, - говорит Александр Толстых. - Именно малый и средний бизнес исторически был фундаментом несырьевых стран с богатой историей развития. Однако хотел бы обратить внимание и на тот факт, что в «консервативной и стабильной» Европе в результате введенных против России санкций в первую очередь пострадал малый и средний бизнес: многие фермеры попросту разорены. Поэтому, оглядываясь на опыт других, нужно смотреть на картину под более широким углом. А ведь рыночной экономике России немногим более 20 лет. Уверен, у нас все впереди!».

Временно не работающий

На вопрос «Золотого Рога» «Стоит ли на фоне увеличения безработицы вводить закон о банкротстве физических лиц?» Александр Толстых ответил, что «банкротство физических лиц, боюсь, может оказаться эффективной мерой лишь для мошенников и недобросовестных кредитных организаций, применяющих агрессивную политику. Это очень важный вопрос, и я бы не советовал торопиться с принятием данного закона».

А вот в том, насколько эффективно для работодателя на фоне сложной экономической ситуации отправлять сотрудников на неполный рабочий день, мнения разошлись.

«Временная занятость, работа неполный рабочий день - не очень эффективные решения, но создают условия для устойчивости в положении граждан, это решения и пользу предприятий. Не факт, что найдутся специалисты на занятые рабочие места, а для граждан есть время переждать, рассмотреть свою стратегию на рынке труда, сохранить часть дохода и определенную уверенность», - ответил Игорь Поляков.

«Конечно, неполный рабочий день - определенная потеря эффективности. Но лучше так, чем никак. В кризисной ситуации эта и другие меры адаптации будут пользоваться все большей популярностью. Можно говорить и о том, что может проявляться корпоративная солидарность по пережиданию кризиса», - заявил Андрей Коровкин деловой газете "Золотой Рог".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.