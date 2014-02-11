В Приморье ООО "НПКА "Нереида" надеется заработать на марикультуре

В руководстве ООО «НПКА «Нереида», поставившей сегодня перед собой амбициозные цели, обосновались знакомые все лица

ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) всерьез рассчитывает зарабатывать на производстве и переработке марикультуры. На прошлой неделе совет директоров компании одобрил подачу инвестиционной заявки на финансирование ООО «НПКА «Нереида» во Внешэкономбанк. Участники рынка отмечают, что проект столкнется с объективными трудностями, так как в регионе не решен вопрос с браконьерством, масштаб которого фактически сводит на нет все усилия морских фермеров.

НБАМР выкупила 100% ООО «НПКА «Нереида» в конце 2012 года. По сведениям «Золотого Рога», сделка обошлась примерно в $2 млн. К тому моменту специализирующееся на марикультуре ООО балансировало на грани убыточности. Самая большая морская плантация в стране два года подряд едва выдавала более 400 тонн гребешка в живом весе, хотя ранее максимально компания выращивала почти 700 тонн.

Досье "Золотого Рога": Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида» создана в 2000 году с целью рационального природопользования в Хасанском районе Приморского края. Компания занимается воспроизводством и товарным выращиванием морских гидробионтов животного и растительного происхождения на основе современных промышленных технологий марикультуры: гребешка, мидии, трепанга, краба и морской капусты, их переработкой и реализацией. Плантации компании расположены в Японском море, в заливе Посьета, в заливе Китовом на выделенной под эти цели акватории общей площадью 5,4 тыс. га.

«На базе существующего предприятия будет создан комплекс, обладающий передовым опытом и технологиями выращивания и переработки гребешка, дальневосточного трепанга и прочих гидробионтов», - сообщила НБАМР после приобретения «Нереиды».

Идея создания в Приморье морского биотехнопарка не нова. Еще в 1996 году Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) объявило о разработке концепции создания точек интенсивного экономического роста на морском побережье Дальнего Востока. Речь идет о создании морских биотехнопарков - зон культивирования и глубокой переработки морских гидробионтов. По оценкам ученых, в нашем регионе очень благоприятные для этого условия: их можно создавать практически на всем побережье - от Камчатки до юга Приморья. В 2000 году появилась НПКА «Нереида», которое начало работать по технологиям, разработанным Институтом биологии моря ДВО РАН. Компания специализировалась на поставках гребешка и других морепродуктов на южнокорейский рынок.

В 2009 году краевая администрация, ДВО РАН и дальневосточная ассоциация «Аквакультура» объявили о планах по созданию предприятия марикультуры полного цикла. Как было озвучено на научно-практической конференции «Современные методы организации устойчивого развития прибрежных территорий», инфраструктура биотехнопарка должна развиваться по трем основным направлениям. Первое - это развитие берегового комплекса по получению посадочного материала для хозяйств марикультуры, что позволит сократить технологический цикл по товарному выращиванию до 6-12 месяцев и таким образом застраховать продукцию от климатических рисков. Второе направление - развитие технологического комплекса по первичной переработке сырья (процессинговый центр) с последующей глубокой обработкой. Также в составе биотехнопарка запланировано создание логистического центра.

Но, как это всегда бывает, все рано или поздно упирается в деньги. Планировалось, что финансирование проекта будет осуществляться из федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников и при финансовой поддержке заинтересованных предприятий. Как видим, дольше всех в этом плане продвинулось ОАО «НБАМР». Отметим, что «Нереиде» в начале прошлого года уже была открыта кредитная линия с лимитом выдачи 20 млн рублей в банке «Приморье» в рамках утвержденного лимита финансирования на 2013 год в сумме 47,130 млн рублей. Срок погашения транша - по 28 декабря 2016 года под 14% годовых. Позже уже непосредственно НБАМР предоставила «Нереиде» займ на сумму 90 млн рублей сроком до 1 сентября 2016 года под 9,5% годовых. Для стартапа уже неплохо.

Бывший руководитель ООО «НПКА «Нереида» Виктор ПОКОТИЛОВ ранее заявлял, что в России реализовать такой проект фактически нереально.

«Во-первых, нет законодательной базы. Подобный биотехнопарк, согласно российскому законодательству, нельзя отнести ни к инновационным зонам, ни к особым экономическим зонам производственного типа. Помимо этого, нет закона об аквакультуре - не определены правила игры в отрасли», - говорит господин Покотилов. Кроме того, по его словам, «научные технологии, которые собираются внедрять в этом биотехнопарке, никем не просчитаны - не оценена их экономическая эффективность и рентабельность», цитировал Покотилова «Коммерсант».

Еще одна проблема в том, что цикл производства в марикультуре - пять лет. При этом законом ранее были не предусмотрены льготы или «налоговые каникулы» на столь длительный период, а соответственно, это снижает инвестиционную привлекательность проекта. Инвестиции в создание обычного предприятия аквакультуры, по словам экс-директора «Нереиды», составляют $3-4 млн.

Сейчас с налогообложением ситуация более благоприятная.

Досье "Золотого Рога": Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил до 4 августа подготовить изменения в законодательство, регламентирующие создание и работу зон опережающего развития на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Законодательные инициативы будут касаться установления для этих территорий налоговых каникул, упрощения порядка получения разрешений на строительство, подключения к электросетям и прохождения таможенных процедур. Минвостокразвития поручено до 5 июня определить критерии отнесения отдельных территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири к территориям опережающего развития, а также установить их перечень.Также ведомство совместно с рядом министерств и губернаторами регионов ДФО должно до 6 октября обеспечить создание необходимой инфраструктуры зон на Дальнем Востоке.

В настоящее время ООО «НПКА «Нереида» возглавляет Сергей ВАХНИН, бывший генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго». В конце 2013 года НБАМР продала 25% долей перспективного предприятия ООО «Акция-ДВ-Находка», еще 10% отошли ООО «Савитар» (оба - Владивосток). При этом единственным владельцем ООО «Савитар» является Сергей Вахнин, а директором - Нина ВАХНИНА. Единственным владельцем и гендиректором ООО «Акция-ДВ-Находка» является председатель совета директоров ОАО «НБАМР», бывший вице-губернатор Сергей ПЕРЕДРИЙ.

В сделке с компанией Сергея Передрия ОАО «НБАМР» оценило 25% долей ООО «НПКА «Нереида» в 13 млн 238,111 тыс. рублей. Таким образом, все ООО оценивалось в 53 млн рублей.

Отметим, что сегодня абсолютным лидером в марикультуре является Китай. Марикультура Китая уже превышает объемы в 4 млн тонн продукции ежегодно, а это около 60% всей мировой аквакультуры, третья часть мирового рыболовства. Кроме Китая марикультуру развивают в той или иной степени все страны Восточной Азии (Вьетнам, Республика Корея, Япония, Малайзия, Таиланд и др.). При этом у России есть все предпосылки, чтобы занять в этом списке достойное место.

Руководитель центра прибрежных биоресурсов и аквакультуры, старший научный сотрудник ИБМ ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ ранее отмечал, что общая площадь потенциальных плантаций в Приморье составляет 3 758 кв. км, на которых может производиться 618 тыс. тонн гидробионтов в год. Наиболее продуктивным районом ученый считал Северное Приморье, где общая урожайность может составить почти 350 тыс. тонн в год. Как видим, есть за что бороться.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.