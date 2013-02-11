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Авиазавод "Прогресс" займет у ВТБ 15 млрд рублей

11 Февраля 2013, 17:49 | Приморье

Совет директоров ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс"  им.Н.Сазыкина" (Арсеньев, Приморский край) одобрил заключение двух кредитных соглашений с банком ВТБ суммарно на 15,316 млрд рублей с учетом процентов.

Первое соглашение на финансирование выполнения гособоронзаказа на основе госконтракта заключается сроком по 31 декабря 2017 года. Размер обязательств по сделке с учетом процентов составляет не более 11 млрд 377,2 млн рублей.

Второе соглашение на финансирование выполнения госконтракта, финансирования текущей деятельности и пополнения оборотных средств заключается сроком по 31 декабря 2014 года. Размер обязательств по сделке с учетом процентов составляет не более 3 млрд 938,63 млн рублей.

ОАО "ААК "Прогресс" им.Сазыкина" выпускает боевые ударные вертолеты Ка-50 ("Черная акула"), Ка-52 ("Аллигатор"), спортивно-пилотажные самолеты Як-54 (производство возобновлено в 2011 году), ракеты 3М-80, 3М-82, противокорабельные ракетные комплексы "Москит".

ОАО "Вертолеты России" принадлежит 93,37% акций авиазавода.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: авиазавод "Прогресс"  ВТБ 






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Комментарии

  • Псевдоним20:32, 11.02.2013#

    Чудненько, , , , вот банкротсво и распродажа последнего завода близко. . . . . Стабильность, мать Ваша. . .

  • Vika02:35, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

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