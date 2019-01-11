Новое тепловое оборудование ввели в эксплуатацию на острове Русском

Новый котел на котельной №50 на острове Русском, установленный специалистами краевого предприятия «Примтеплоэнерго», позволит значительно улучшить качество теплоснабжения потребителей



Работы по установке оборудования провели в новогодние праздники сразу после передачи котельной в ведение Примтеплоэнерго в конце декабря 2018 года, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



По словам директора Владивостокского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Александра Шаталова, построенная в 1982 году котельная №50 работает на угле и отапливает четыре пятиэтажных дома на улице Зеленая. Один из трех установленных на ней котлов вышел из строя и фактически не подлежал ремонту.



«30 декабря котел мощностью 1 мегаватт доставили на объект, в январские праздники прошла его обвязка, а 9 января – осуществлен запуск. Работы проведены в экстренном порядке совместно с бригадой предыдущей теплоснабжающей организации», – рассказал он.



Мощность нового котла рассчитана на обеспечение теплоснабжения четырех домов на улице Зеленая. Два ранее смонтированных котельных агрегата остаются в резерве.



Директор филиала подчеркнул, что все оборудование на котельной теперь работает в штатном режиме, обеспечивая комфортный уровень температуры в жилых домах.

Фото – пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго»