www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.86 р. 100 JPY: 61.95 р.
EUR: 77.21 р. 10 CNY: 98.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

Более 100 КамАЗов мусора вывезли с улиц Владивостока за праздничные дни

11 Января 2019, 15:42 | Приморье

Санитарная уборка Владивостока ведётся в круглосуточном режиме и без выходных

Спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в течение всех праздничных дней наводили порядок на улицах краевого центра. На полигон ТБО для дальнейшей утилизации вывезено 105 КамАЗов мусора, сообщили в управлении дорог и благоустройства, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока..

На улицах города работала подметально-уборочная техника - трактора-щетки, которые сметали пыль и мусор к прибордюрной полосе, а также уборочные комплексы, состоящие из погрузчиков и самосвалов для вывоза собранного рабочими мусора.

«Ежедневно в санитарной уборке было задействовано около 50 единиц спецтехники и более 70 дорожных рабочих, - рассказали в МБУ «Содержание городских территорий». – В среднем ежесуточно с территории Владивостока вывозилось 90 кубометров мусора и пыли».

Продолжались работы по ликвидации несанкционированных свалок. Пять КамАЗов бытового и строительного мусора вывезено с улиц Капитана Шефнера, Слуцкого и других.

Кроме того, спецтехника СГТ осуществляли обработку улиц пескосолевой смесью там, где в связи с порывами инженерных сетей и выходом грунтовых вод образовывалась наледь.

Напомним, что работы по санитарной уборке города ведутся в ежедневном режиме. Дорожные рабочие очищают остановки общественного транспорта и стены подземных пешеходных переходов от несанкционированных объявлений и граффити, убирают лестницы, виадуки и следят за состоянием урн, кратность уборки которых в центре Владивостока, где ежедневно проходят тысячи жителей и гостей города, достигает 3-4 раз, в менее оживленных местах – 1-2 раза в день. 

Фотографии предоставлены МБУ «Содержание городских  территорий»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: мусор  жкх  благоустроство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru