Более 100 КамАЗов мусора вывезли с улиц Владивостока за праздничные дни

Санитарная уборка Владивостока ведётся в круглосуточном режиме и без выходных

Спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в течение всех праздничных дней наводили порядок на улицах краевого центра. На полигон ТБО для дальнейшей утилизации вывезено 105 КамАЗов мусора, сообщили в управлении дорог и благоустройства, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока..



На улицах города работала подметально-уборочная техника - трактора-щетки, которые сметали пыль и мусор к прибордюрной полосе, а также уборочные комплексы, состоящие из погрузчиков и самосвалов для вывоза собранного рабочими мусора.



«Ежедневно в санитарной уборке было задействовано около 50 единиц спецтехники и более 70 дорожных рабочих, - рассказали в МБУ «Содержание городских территорий». – В среднем ежесуточно с территории Владивостока вывозилось 90 кубометров мусора и пыли».



Продолжались работы по ликвидации несанкционированных свалок. Пять КамАЗов бытового и строительного мусора вывезено с улиц Капитана Шефнера, Слуцкого и других.



Кроме того, спецтехника СГТ осуществляли обработку улиц пескосолевой смесью там, где в связи с порывами инженерных сетей и выходом грунтовых вод образовывалась наледь.



Напомним, что работы по санитарной уборке города ведутся в ежедневном режиме. Дорожные рабочие очищают остановки общественного транспорта и стены подземных пешеходных переходов от несанкционированных объявлений и граффити, убирают лестницы, виадуки и следят за состоянием урн, кратность уборки которых в центре Владивостока, где ежедневно проходят тысячи жителей и гостей города, достигает 3-4 раз, в менее оживленных местах – 1-2 раза в день.

Фотографии предоставлены МБУ «Содержание городских территорий»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.