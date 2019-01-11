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Увеличен размер социальных выплат из бюджета Приморья

11 Января 2019, 12:19 | Приморье

Государственные пособия и денежные выплаты, предусмотренные краевым бюджетом, проиндексированы. Размер индексации составил 1,047.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в этом списке – ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе мамам-одиночкам, женщинам, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов на детей, и другие, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Существенно «подрос» размер регионального материнского капитала. В этом году выплата составит почти 178 тысяч (в 2018 году – около 170 тысяч рублей). Напомним, сертификаты на региональный материнский капитал получают все семьи Приморья, в которых родился третий и (или последующий) ребенок.

Кроме демографических пособий проиндексирована компенсация расходов на приобретение твердого топлива педагогам учреждений образования. Так единовременная компенсация составит 298 рублей на 1 квадратный метр общей площади жилья. Около 3,7 тысячи рублей выплатят в качестве компенсации за доставку твердого топлива.

Специалисты обращают внимание на то, что в феврале будут проиндексированы выплаты, предоставляемые за счет средств федерального бюджета.

«Среди получателей – женщины, не работавшие до рождения ребенка, беременные жены военнослужащих по призыву, семьи военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей», – уточняют в ведомстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: социальные выплаты  бюджет 



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