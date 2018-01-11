Tele2 подвела итоги 2017 года и реализации бизнес-стратегии lifestyle enabler

Компания вышла за рамки привычного восприятия оператора связи, став создателем и ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. В поддержку новой стратегии Tele2 внедрила коммуникационную платформу «Другие правила».

Новый бизнес-подход доказал свою эффективность и обеспечил компании качественный прирост абонентской базы. По итогам III квартала 2017 года число абонентов в сети Tele2 превысило 40,3 млн человек.

В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас услуга 4G от Tele2 доступна в 50 регионах России. Эксперты Роскомнадзора неоднократно признавали Tele2 лидером по динамике строительства радиоэлектронных средств стандарта LTE в России. Кроме того, по оценке ведомства, оператор занял третье место среди компаний «большой четверки» по количеству действующих базовых станций в России.

В 2017 году Tele2 стала лидером в развитии MVNO в России. Виртуальные операторы на базе сети Tele2 были запущены с такими компаниями, как «Ростелеком», Сбербанк, «ТрансТелеком», Тинькофф Банк и другими. Сейчас у Tele2 больше всех на рынке действующих MVNO-проектов, ряд из которых уже имеет солидную абонентскую базу. В декабре компания создала собственную MVNE-платформу, поставив создание виртуальных операторов на поток.

В течение всего года оператор запускал эксклюзивные продукты. В январе 2017 года Tele2 представила услугу переноса остатков. Минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорают» в конце месяца, а переносятся на следующий период.

В апреле компания запустила тарифную линейку «Мой Tele2» с новой архитектурой и уникальным наполнением. Одной из особенностей этой линейки стал безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, оператор сделал бесплатными звонки на номера Tele2 внутри региона и по всей России, чтобы они не расходовали пакет минут.

В сентябре Tele2 внедрила сервис «Настройте тариф для себя», который позволяет улучшить параметры тарифа и адаптировать его к нуждам абонента. Его пользователи сами определяют наполнение своего тарифного плана, изменяя пакет интернет-трафика, минут или SMS. Дополнительные пакеты автоматически становятся частью тарифа.

В октябре оператор запустил еще один уникальный продукт «Обмен минут на Гб». Сервис позволяет менять минуты на дополнительные гигабайты. За полтора месяца клиенты Tele2 обменяли свыше 112 миллионов минут на более чем 2 петабайта интернет-трафика.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.