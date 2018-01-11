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Более 200 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье
Приморские аграрии завершили уборку кукурузы. Высокая урожайность отмечена в Михайловском районе – 68 центнеров с гектара.
Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в Приморье убрано более 35 тысяч гектаров кукурузы.
«Намолочено более 208 тысяч тонн зерна, что почти на 30 тысяч тонн больше уровня прошлого года», – проинформировали специалисты.
Высокие показатели продемонстрировали сельхозпроизводители Михайловского, Хорольского и Октябрьского районов.
«Больше всего кукурузы собрано в Михайловском районе – 34 тысячи тонн, урожайность составила 68 центнеров с гектара», – отметили они.
По словам вице-губернатора Валентина Дубинина, таких высоких результатов удалось достичь благодаря благоприятным погодным условиям, качественным семенам, новым средствам защиты растений, обновлению парка сельхозтехники и обучению сельхозпроизводителей.
Отметим, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона.
«В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции», – заявил Андрей Тарасенко.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.
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