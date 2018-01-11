Более 200 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье

Приморские аграрии завершили уборку кукурузы. Высокая урожайность отмечена в Михайловском районе – 68 центнеров с гектара.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в Приморье убрано более 35 тысяч гектаров кукурузы.

«Намолочено более 208 тысяч тонн зерна, что почти на 30 тысяч тонн больше уровня прошлого года», – проинформировали специалисты.

Высокие показатели продемонстрировали сельхозпроизводители Михайловского, Хорольского и Октябрьского районов.

«Больше всего кукурузы собрано в Михайловском районе – 34 тысячи тонн, урожайность составила 68 центнеров с гектара», – отметили они.

По словам вице-губернатора Валентина Дубинина, таких высоких результатов удалось достичь благодаря благоприятным погодным условиям, качественным семенам, новым средствам защиты растений, обновлению парка сельхозтехники и обучению сельхозпроизводителей.

Отметим, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона.

«В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции», – заявил Андрей Тарасенко.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.