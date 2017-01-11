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Члены жюри VI премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток приступили к голосованию

11 Января 2017, 15:10 | Приморье

На рассмотрение экспертов передано 26 проектов, номинированных на получение премии в области развития общественных связей, сообщает Деловая газета "Зололтой Рог" - информационный партнер события.

Как сообщили в оргкомитете регионального конкурса, сформированном на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток», в этом году поступило более 40 заявок от участников. Однако по результатам предварительного технического отбора к экспертной оценке комиссии были допущены только 26 работ, которые в полной мере соответствовали критериям, установленным организаторами премии.

Интересно, что наиболее популярными номинациями стали «Лучший проект в области развития и продвижения территории» и «Лучший проект в области социальных коммуникаций». В них представлено по 7 и 5 проектов соответственно. Замыкает тройку самых популярных номинаций категория «Лучший проект в области социальных коммуникаций (КСО)» с пятью участниками, сообщили "Золотому Рогу" в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

География конкурсных работ охватывает ЕАО, Приморье, Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Якутию.

До 15 января 2017 года жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток предстоит изучить представленные проекты и дать им свою профессиональную оценку, согласно разработанным критериям. По результатам дистанционного голосования будет выбрана тройка лидеров в каждой из семи конкурсных номинаций, после чего финалистам предстоит пройти публичную защиту своих работ. Открытые презентации состоятся во Владивостоке 27 января, и в этот же день, на торжественной церемонии, станут известны обладатели VI региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Победители будут отмечены призами от Генерального партнера премии – ювелирного дома ISTA. Ювелирный дом ISTA – это эксклюзивные украшения, на которые нас вдохновляют наши гости, уникальная атмосфера гостеприимства и непревзойдённый фирменный сервис.

Стоит также отметить, что десять дальневосточных проектов получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту своего проекта в Москве.

Также автор лучшего проекта получит расширенную экспертную оценку проекта от Председателя премии Станислава Наумова, которая поможет адаптировать дальневосточный проект под формат федеральной премии.

Дополнительную информацию о премии можно получить на сайте www.luchnik-dv.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: Серебряный лучник  премия 



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