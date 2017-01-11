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Привлекательный участок под застройку во Владивостоке все дешевеет и дешевеет
Очередной аукцион, на котором МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» предполагало реализовать во Владивостоке участок с недостроенной школой на ул. Черняховского, 5а, признан несостоявшимся. Это при том, что он выставлялся на продажу уже не первый раз, и его стартовая цена по сравнению с предыдущим аукционом была снижена практически вдвое – со 157,3 млн рублей год назад до 80,179 млн рублей в декабре 2016 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
При дефиците во Владивостоке участков, пригодных для строительства крупных объектов, казалось бы, этот, площадью 19 373 кв. метра, должен был уйти влет. Но застройщики в очередной раз проигнорировали выгодное предложение в обжитом районе, где должны проще решаться вопросы согласования строительства с сетевиками, выше шансы на реализацию готовой строительной продукции и есть еще ряд других жирных плюсов.
Кстати, как один из плюсов подразумевается здание недостроенной школы со строительной готовностью около 39%. Правда, потенциальные застройщики полагают, что достраивать его нет никакого смысла и в данном случае «степень готовности подверглась чудовищному износу». Простоявшая более четверти века коробка, открытая со всех сторон воздействию разрушительных природных и антропогенных сил, утратила нужные для этого качества, и лучшим решением был бы снос. Во всяком случае, в администрации Владивостока давно пришли к выводам, что достройка этой школы по разным причинам уже невозможна, хотя потребность в ней остается.
Снос здания для застройщика – это дополнительные затраты и время. То есть приобретение этого участка, где сегодня возможно строить многоэтажные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, выглядит сомнительным.
Руководитель одной из компаний, который в очередной раз подыскивал участок под строительство новых жилых домов, отметил, что строительство в этом месте рискованно, неудобна логистика да и соинвесторы компании не пожелают вкладываться в строительство в таком неудачном по, их мнению, месте.
Сейчас рядом с непроданным участком с недостроенной школой продолжает строиться новый жилой микрорайон Молодежный. Генеральный директор ООО «ИК «Восточные ворота» Иван БУЛЕНОК отметил, что предлагаемый городом участок рассматривался в этой компании, и даже есть проработки со строительством на этом участке двухсекционного 17-этажного дома и спорткомплекса, но это пока что отдаленные планы. Перспективнее пока строительство других зданий и осуществление более заманчивых проектов. Во всяком случае, за такие миллионы покупать эту землю застройщик не собирается, потому что такая покупка повысит стоимость квадратного метра жилья и сделает его менее привлекательным для покупателей.
Не проявили потенциальные покупатели интереса и к двум другим объектам недвижимости, которые МКУ «АПМЗН» предлагал на этом же аукционе. Но если на помещение на ул. Надибаидзе, 6а площадью 68,7 кв. метра по начальной цене 2,2 млн рублей и был единственный желающий, которому по условиям аукциона продажу оформить было невозможно, то купить помещения площадью более 300 кв. метров в самом центре Владивостока, на ул. Нерчинской, 42, по начальной цене всего за 13,1 млн рублей не захотел никто.
Виктор КУДИНОВ.
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