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В Приморье капремонт стал дороже
В подъеме тарифа обвинили стройматериалы и инфляцию
С 1 января плата за капитальный ремонт многоквартирных домов в Приморском крае вырос более чем на 8% - с 6,57 рубля за 1 кв. метр в месяц до 7,1 рубля. Законодатели отмечают, что к повышению тарифа привел ряд факторов, включающий рост цен на строительные материалы, а также инфляцию, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Стоит отметить, что это первое повышение тарифа с 1 октября 2014 года, когда в крае начала осуществляться региональная программа капремонта МКД с привлечением к этому регионального оператора – Фонда капремонта МКД Приморского края. Настоящая программа рассчитана до 2043 года и включает 12 163 многоквартирных дома.
Для облегчения бремени платежа за капремонт в Приморье за счет бюджета края с 1 июля прошлого года для граждан, достигнувших 70 лет, предусмотрена компенсация расходов на капитальный ремонт в размере 50%, а кому перевалило за 80 лет – в размере 100%.
В Фонде капремонта МКД Приморского края отмечают, что собираемость этого платежа в регионе является одной из лучших в стране. Повышение тарифа позволит сохранить в крае плановые объемы ремонтных работ и повысить качество имеющегося жилищного фонда.
Тонкости перепланировки
«Пока гром не грянет – мужик не перекрестится» - эта народная мудрость сегодня особенно наглядно проявляется в перепланировке квартир в многоквартирных домах. Желающие таким образом улучшить комфорт своего жилища зачастую не думают о возможных печальных последствиях. А вот их соседей это иногда беспокоит.
Безусловно, статистика не отражает реальных масштабов несанкционированных перепланировок жилья. Она показывает только «верхушку айсберга». Однако и эти цифры довольно внушительны. Начальник управления содержания жилищного фонда Владивостока Григорий ПЕЙХВАССЕР отметил, что лишь за 9 месяцев 2016 года в эту госструктуру поступило 334 жалобы на незаконные перепланировки и переустройство жилых помещений.
Сама по себе работа управления по перепланировкам носит заявительный характер. Проверка соблюдения собственником требований к использованию жилого помещения проводится только на основании заявлений, поступивших от граждан, от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, от контролирующих органов и органов государственной власти. То есть зачастую проверяются отдельные квартиры, но не целые дома.
Законным путем, что следует из статистики, пытаются идти лишь два из пяти «перестройщика». За те же девять месяцев собственниками жилых помещений в администрацию Владивостока было представлено 135 заявлений о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений.
Далеко не все перепланировки были одобрены. По результатам рассмотрения заявлений и представленных документов было издано 98 решений о согласовании переустройства или перепланировки жилых помещений, а в отношении 30 объектов были приняты решения об отказе в их согласовании.
В соответствии со статьей 28 Жилищного кодекса РФ, завершение переустройства или перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии. За это же время комиссией по приемке работ по переустройству или перепланировке помещений во Владивостоке был утвержден 101 приемочный акт.
Законность можно доказать через суд
Кстати, по несанкционированным перепланировкам, выявленным проверками, у людей тоже есть шанс сохранить их, если они докажут в суде, что эти перепланировки никому и ничем не угрожают. За те же три квартала 2016 года по судебным решениям было сохранено в переустроенном или перепланированном состоянии 73 жилых помещения.
Согласно пункту 4 статьи 29 Жилищного кодекса РФ, на основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.
В соответствии со статьей 7.21 КоАП РФ, нарушение правил пользования жилыми помещениями, «порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению» влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах грозит гражданам наложением административного штрафа в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей.
Кроме того, теми же судами за такой же срок было вынесено 32 решения о приведении жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в прежнее планировочное состояние. И 10 помещений вернули свой изначальный облик.
Особую тревогу у экспертов по недвижимости вызывает то, что многие несанкционированные перепланировки во Владивостоке делаются без привлечения специалистов, что повышает уровень опасности зданий. Это при том, что на сайтах, предлагающих такие услуги, без проблем можно найти подходящего исполнителя. Сегодня в городе перепланировками занимаются такие известные проектные компании, как ООО «Диагностик-ДВ», ООО «Проект-Престиж», ООО «ПИК «Градо», ООО «Радамант-плюс», ООО «Орден», ООО «Новая Архитектура» и другие.
Виктор КУДИНОВ.
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Комментарии
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вася11:12, 11.01.2017#
люди такие - им сказали они платят, вот если бы никто не платил. . . . в очередной раз лакмусовая бумажка показала что народ еще может и согласен платить значит можно барзеть и дальше, а то, что эти деньги пойдут в карман чинуш итак понятно. потом покрасят стены у вас в подъезде и скажут потратили весь фонд кап ремонта на краску, вопросы есть
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ну как же у них вся обдираловка запланированная. поиздержаться на новогодние праздники, на дорогих курортах, а потом с первого января с нас начинают шкуру драть. также и с первого июля каждого года себе на отпуск набираются.