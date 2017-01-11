В Приморье страховщики уезжают от посредников

Автоюристов назвали виновниками убыточности ОСАГО

2016 год российские страховщики закончили с неплохими результатами: совокупный прирост премий может достичь 15%. При этом автострахование, на протяжении последних лет демонстрировавшее неплохую динамику, уступило лидерство страховщикам жизни: за 9 месяцев их сборы увеличились на 67%. Сборы обязательного автострахования (ОСАГО) выросли на 12%, при этом выплаты увеличились на 35%. 2017 год пройдет под знаком целой череды новаций в системе ОСАГО, что может привести к еще большей консолидации рынка.

Напомним, что золотое время ОСАГО, когда премии покрывали выплаты, а страховщики конкурировали за право страховать водителей, завершилось в 2009 году. Затем страховщики столкнулись с проблемой роста стоимости ремонта, объем денежных выплат существенно вырос на фоне сохраняющихся тарифов.

Страховщиками было избрано несколько способов минимизации убытков. Они начали навязывать одновременно с продажей полисов ОСАГО добровольные страховки, минимизировали свое присутствие в регионах с повышенной убыточностью, препятствовали исполнению обязательств по выплатам - тормозили сроки выплат, занижали их суммы.

По мнению страховщиков, главной бедой отрасли являются автоюристы, которые отслеживают и выезжают на места ДТП, скупают у его участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы. Цель таких «посредников» - любым способом не допустить выплат страховщика пострадавшему и передать дело в суд. Как следствие, страховые компании отказываются продавать полисы в регионах с высокой убыточностью и сокращают количество договоров в продаже.

Посредникам придется уйти

По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2015 году выплаты в ОСАГО по судебным решениям составили 18 млрд рублей, из них 10 млрд рублей досталось недобросовестным автоюристам. В первом полугодии 2016 года заработки юристов-посредников в ОСАГО оказались на уровне 9 млрд рублей.

В результате выплаты по ОСАГО в ряде регионов росли кратно, а потребители от всех переплат ничего не получали. Посредники же налогов с полученных доходов не платят.

Поправки в закон об ОСАГО о приоритете восстановительного ремонта над денежной выплатой, который призван решить проблему с автоюристами, Госдума приняла пока только в первом чтении при условии его доработки ко второму чтению в весеннюю сессию, которая продлится до июля. В свою очередь, зампред Банка России Владимир ИСТЮХИН говорил, что поправки в закон об ОСАГО могут вступить в силу уже с 1 марта 2017 года.

Законопроект подготовлен депутатом «Справедливой России» Михаилом ЕМЕЛЬЯНОВЫМ и внесен в Госдуму в июне 2016 года. Согласно документу, страховщик сам вправе выбрать, каким образом возмещать вред, причиненный транспортному средству: путем организации и оплаты восстановительного ремонта или путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему.

В документе также определяются требования к станции технического обслуживания (СТОА), на которой осуществляется ремонт. В частности, она должна быть расположена не дальше 10 км от границы населенного пункта, в котором живет потерпевший, если его численность составляет более 500 тыс. человек, и не дальше 200 км от границы остальных населенных пунктов.

Автостраховщики крайне заинтересованы в принятии этого закона, но пока никто не знает, как на самом деле это будет выглядеть на практике. Не исключено, что расходы на ремонт с учетом замены старых деталей на новые возрастут в среднем на 20-28%. При этом страховщики надеются, что платить без учета износа выгодней, чем давать заработок посредникам.

Настала «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС. Соответствующими терминалами с 2017 года должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» начала действовать в России с 1 января 2015 года. Ее основная цель - максимально быстро сообщить данные об аварии сотрудникам экстренных служб. При попадании автомобиля в аварию, терминал, установленный в автомобиле, автоматически определяет местоположение транспорта. Затем устройство по каналам мобильной связи передает в систему информацию о точных координатах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер автомобиля в «систему-112» или дежурную часть МВД.

В то же время правительство перенесло начало применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в ОСАГО при оформлении ДТП по «европротоколу» (без участия инспектора ГИБДД) еще на один год.

Действующее законодательство допускает оформление незначительных ДТП в рамках ОСАГО без вызова сотрудников ГИБДД, если не было пострадавших людей, участвовали только два автомобиля и у водителей нет разногласий относительно обстоятельств происшествия и определения его виновника. Размер выплаты по ОСАГО в большинстве регионов России, в том числе и в Приморье, ограничивается суммой в 50 тыс. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и двух столичных областях имущественные выплаты в рамках «европротокола» осуществляются в полном объеме - до 400 тыс. рублей.

За полисом - в интернет

С 1 января вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров с каждым обратившимся лицом.

После заключения договора ОСАГО в электронном виде страховщик направляет клиенту по электронной почте страховой полис и размещает его в личном кабинете автовладельца на сайте страховой компании. Личный кабинет также может быть использован страхователем для внесения изменений в договор страхования, если в течение срока его действия изменились сведения, указанные ранее в заявлении о заключении договора.

Сам е-полис можно распечатать и возить с собой. Сотрудники ГИБДД могут удостовериться в том, что автовладелец действительно застрахован, запросив информацию по выделенному каналу или с помощью базы АИС РСА. При желании страхователь сможет получить полис на привычном ему бланке ОСАГО (бланке строгой отчетности).

Согласно указаниям ЦБ РФ, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости проведения плановых технических работ страховая компания обязана разместить, не менее чем за сутки до их начала, на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания. Такие работы страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22:00 до 8:00 по московскому времени.

В свою очередь Российский союз автостраховщиков должен обеспечить беспроблемную работу системы. Если из-за технических причин страховщик не может заключить электронный договор с клиентом, потребитель будет перенаправлен на сайт другого страховщика, предложенный случайным выбором по номеру паспорта транспортного средства (ПТС). Подобный порядок «взаимовыручки» применяется в настоящее время при организации системы продаж через единого агента РСА обычных бумажных полисов ОСАГО. В ротации используются полисы всех страховщиков, имеющих соответствующую лицензию.

Закон также ужесточает ответственность страховщиков при заключении договора обязательного автострахования и ответственность автовладельцев за предоставление страховщикам недостоверных данных. Так, если предоставление страхователем недостоверных сведений при заключении договора привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии, «страховщик имеет право предъявить регрессное требование в размере произведеной страховой выплаты к страхователю при наступлении страхового случая, а также взыскать с него в установленном порядке денежные средства вне зависимости от наступления страхового случая», говорится в документе.

Закон также регламентирует срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов: срок действия «не может быть менее одного года». Также увеличивается срок повторного рассмотрения дела о выплате страховщиком возмещения - с 5 до 10 рабочих дней.

Отметим, что некоторые страховщики уже начали продажи е-ОСАГО с 1 июля 2015 года в добровольном порядке. Увы, но в Приморье Деловой газете «Золотой Рог» такую услугу получить не удалось.

Еще одним автостраховщиком меньше

Накануне Нового года рынок автострахования понес очередную утрату: входящая в ТОП-10 крупнейших отечественных страховщиков компания «ВТБ Страхование» прекратила продажи и пролонгацию полисов ОСАГО на всей территории РФ.

ЦБ 28 декабря ограничил страховую деятельность «ВТБ Страхование», связанную с ОСАГО, в связи с неисполнением предписания. Для устранения нарушений установлен срок два месяца со дня вступления в силу приказа.

«ООО «СК «ВТБ Страхование» получило уведомление от Банка России об ограничении лицензии на ОСАГО и принимает данное решение регулятора. «ВТБ Страхование» последовательно уходит с рынка ОСАГО в течение последних двух лет, считая его убыточным. Таким образом, «ВТБ Страхование» прекращает продажи и пролонгацию полисов ОСАГО на всей территории РФ. Обязательства по действующим договорам ОСАГО компания выполнит перед своими клиентами в полном объеме, обеспечивая высокий клиентский сервис», - пояснила пресс-служба ВТБ.

Вместе с тем компания продолжит активно развивать добровольные виды страхования как в корпоративном, так и в розничном сегментах.

По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года «ВТБ Страхование» является абсолютным лидером по страхованию от несчастных случаев и болезней, а также страхованию финансовых рисков. Компания занимает второе место по страхованию имущества граждан.

КСТАТИ

ФНС приступила к администрированию страховых взносов

Закон о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование вступил в силу с 1 января 2017 года.

Налоговый кодекс РФ дополнен новым разделом «Страховые взносы в Российской Федерации» и новой главой 34 «Страховые взносы», все плательщики страховых взносов с начала 2017 года будут учитываться в налоговых органах.

Таким образом, с 2017 года налоговая служба будет администрировать страховые платежи в Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Ранее глава ФНС Михаил МИШУСТИН заявлял, что так как налоговая база для страховых взносов и НДФЛ единая - фонд оплаты труда, то сложностей с администрированием новых платежей у налоговиков не возникнет.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.