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Озвучен состав жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток
Объективность выборов лучших PR-проектов региона обеспечат эксперты из Дальнего Востока и Москвы
Команда жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток сформирована. В ее состав вошли 14 экспертов, занятых в сфере профессиональных коммуникаций и продвижения стратегических инициатив, сообщили газете "Золотой Рог" в Исполнительной дирекции Региональной Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Традиционно среди членов конкурсной комиссии – как новые участники, так и те, кто уже неоднократно участвовал в работе оргкомитета дальневосточной премии. Это теоретики и практики в области связей с общественностью, специалисты из госструктур и крупнейших частных компаний из Приморья, Хабаровского и Забайкальского края. Такой подход позволяет учесть многообразие мнений, которое высказывают профессионалы от разных территорий ДФО, и обеспечить максимальную непредвзятость при оценке проектов. Кроме того, председателем экспертного совета выступит специально приглашенный практик из Москвы, чье присутствие прибавит судейству еще большую объективность. Имя председателя экспертной комиссии пока держится в тайне. Его озвучат чуть позже.
В 2018 году в состав жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Дальний Восток вошли:
- Александр Савицкий - директор по развитию РИА PrimaMedia;
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- Олеся Бондаренко - начальник отдела по связям с общественностью АО "Восточный порт";
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- Павел Ушанов - кандидат политических наук, профессор Высшей школы телевидения ВГУЭС;
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- Ксения Аверина - директор дальневосточного филиала HeadHunter, эксперт по рынку труда Дальнего Востока;
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- Алексей Магаляс - начальник пресс-службы Дальневосточного федерального университета, председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб;
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- Лия Хабарова - руководитель службы PR ОАО АКБ «Приморье»;
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- Екатерина Горская - пресс-секретарь Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
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- Андрей Запеклый - политический консультант, разработчик и организатор коммуникаций в сфере государственного управления;
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- Марина Божко - редактор интернет-проектов Издательской компании "Золотой Рог";
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- Яна Пестова - директор пресс-центра ТОГУ – Тихоокеанского государственного университета, руководитель Дальневосточной школы PR, официальный представитель РАСО в Хабаровске;
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- Максим Устинов - генеральный директор Российского сетевого издания - Ежедневные Новости Владивостока;
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- Вячеслав Меркурьев - генеральный директор PR-агентства FEFER;
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- Юлия Леонтьева - генеральный директор ООО "Рекламные сувениры";
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- Елена Рыжкова - руководитель направления корпоративных коммуникаций Макрорегион Дальний Восток УФПС Хабаровского края - филиал ФГУП «Почта России».
В 2018 году премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток принимает проекты, реализованные во всех регионах Дальнего Востока, в том числе в Республики Бурятия и Забайкальском крае. В связи с расширением географии Дальневосточного федерального округа, за звание лучшего проекта в области развития общественных связей Дальнего Востока будут бороться авторы из 11 регионов. Оператором дальневосточной восьмой премии вновь является коммуникационное агентство «АГТ-Восток». Что принять участие в премии могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей, рекламы и маркетинга на территории Дальневосточного федерального округа.
К участию принимаются региональные проекты или этапы проектов, завершенные в 2018 году в пяти номинациях:
• Корпоративная социальная ответственность (КСО);
• Маркетинговые коммуникации;
• Развитие и продвижение территорий;
• Продвижение государственных, общественных и социальных программ;
• Коммуникации в благотворительности.
Проекты принимаются Исполнительной дирекцией до 25 декабря 2018 года на бесплатной основе.
Жюри региональной премии будет оценивать проекты, поданные в пяти номинациях, до 15 января 2019 года. Шорт-лист будет объявлен 17 января 2019 года. Публичные защиты, очное голосование экспертов состоятся 1 февраля во Владивостоке. Эксперты также объявят имена лауреатов региональной премии и назовут лучший проект, направляемый в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Принять участие в региональной премии могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Дальневосточном федеральном округе.
Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и составе рабочих органов Региональной премии можно получить на сайте www.luchnik-dv.ru.
Генеральными информационными партнерами премии выступают российское сетевое издание РИА «ПримаМедиа», «Ежедневные новости Владивостока» и деловая газета «Золотой Рог».
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