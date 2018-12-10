В Приморье первый урожай собрал новый сельскохозяйственный комплекс

Проект стоимостью около 96 миллионов рублей реализован с участием китайских инвесторов

Резидент Свободного порта Владивосток, «Дальневосточная инвестиционная компания «Цяосин» запустила в Приморье сельскохозяйственный комплекс. Инвесторы уже даже собрали первый урожай.

Проект стоимостью около 96 миллионов рублей реализован с участием китайских инвесторов в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока. Он подразумевает приобретение техники, оборудования, инвентаря, обработку земель с учетом новейших технологий и оказание услуг по сушке зерна. На предприятии создано 15 рабочих мест.

«В данный момент наша компания завершила уборку сои, урожайность составила 15,8 центнера с одного гектара. Посевную и уборочную кампании провели на приобретенной и арендованной технике, использовали тракторы, комбайны и новейший зерносушильный комплекс, рассчитанный на 24,7 тысячи тонн в год, который мы также можем применять для оказания услуг сторонним сельскохозяйственным организациям», – сообщил генеральный директор ООО «ДИК «Цяосин» Игорь Каминский.

Отметим, Приморский край входит в ТОП-10 регионов России по валовым сборам соевых бобов. В следующем году резидент СПВ планирует увеличить посевные площади, а затем приступить к выращиванию зерновых и масленичных культур.

Напомним, в рамках исполнения федерального закона «О Свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, Корпорацией развития Дальнего Востока заключено 862 соглашения с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 470 миллиардов рублей с перспективой создания в крае свыше 54 тысяч рабочих мест. В данный момент в крае запущены 83 новых предприятия, объем вложенных инвесторами средств превышает 12 миллиардов рублей.

фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)