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Самоходную баржу проекта "Славянка" спустили на воду в Приморье
Самоходная баржа проекта "Славянка" грузоподъемностью до 40 тонн построена Славянским судоремонтным заводом для работы на переправах Камчатки.
С ее помощью можно будет обеспечить пассажирские перевозки, а также доставку грузов и транспорта летом и осенью, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко в субботу, 8 декабря, во время рабочей поездки в Хасанский район принял участие в церемонии спуска на воду новейшего судна для гражданского флота, построенного в Приморье.
Олег Кожемяко поздравил коллектив завода с успешным выполнением заказа, подчеркнув, что российские верфи всегда были надежными и качественными исполнителями.
"Сейчас наша задача – вернуть рыбный флот на наши судоремонтные предприятия. Нужно создать все условия для того, чтобы суда и корабли не только строились, но и ремонтировались в России и в нашем регионе, в частности. Ведь сотни миллионов рублей, которые сегодня уходят за рубеж, могли бы работать на наши заводы, обеспечивая уверенность в завтрашнем дне жителям края", – отметил он, добавив, что на сегодняшний день рыболовецкий флот по разным причинам чаще ремонтируется на верфях Китая и Кореи.
Врио губернатора также подчеркнул, что у него есть опыт по загрузке судоремонтных предприятий. Наработанная практика будет внедряться в Приморье.
"Уверен, что наши судостроители будут выполнять качественный и конкурентоспособный ремонт судов. Ведь для этого в Приморье есть все необходимое – ресурсы, возможности, желание и, конечно же, профессиональные кадры", – заявил Олег Кожемяко.
Отметим, Славянский судоремонтный завод практически с момента основания строил маломерный флот. За годы его работы было построено 206 самоходных барж "Восток", 22 самоходные баржи "Славянка", 12 барж грузоподъемностью 400 тонн, 13 плавучих пирсов и 646 плавучих контейнеров (лихтеров).
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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