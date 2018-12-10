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Самоходную баржу проекта "Славянка" спустили на воду в Приморье

10 Декабря 2018, 17:42 | Приморье

Самоходная баржа проекта "Славянка" грузоподъемностью до 40 тонн построена Славянским судоремонтным заводом для работы на переправах Камчатки.

С ее помощью можно будет обеспечить пассажирские перевозки, а также доставку грузов и транспорта летом и осенью, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко в субботу, 8 декабря, во время рабочей поездки в Хасанский район принял участие в церемонии спуска на воду новейшего судна для гражданского флота, построенного в Приморье.

Олег Кожемяко поздравил коллектив завода с успешным выполнением заказа, подчеркнув, что российские верфи всегда были надежными и качественными исполнителями.

"Сейчас наша задача – вернуть рыбный флот на наши судоремонтные предприятия. Нужно создать все условия для того, чтобы суда и корабли не только строились, но и ремонтировались в России и в нашем регионе, в частности. Ведь сотни миллионов рублей, которые сегодня уходят за рубеж, могли бы работать на наши заводы, обеспечивая уверенность в завтрашнем дне жителям края", – отметил он, добавив, что на сегодняшний день рыболовецкий флот по разным причинам чаще ремонтируется на верфях Китая и Кореи.

Врио губернатора также подчеркнул, что у него есть опыт по загрузке судоремонтных предприятий. Наработанная практика будет внедряться в Приморье.

"Уверен, что наши судостроители будут выполнять качественный и конкурентоспособный ремонт судов. Ведь для этого в Приморье есть все необходимое – ресурсы, возможности, желание и, конечно же, профессиональные кадры", – заявил Олег Кожемяко.

Отметим, Славянский судоремонтный завод практически с момента основания строил маломерный флот. За годы его работы было построено 206 самоходных барж "Восток", 22 самоходные баржи "Славянка", 12 барж грузоподъемностью 400 тонн, 13 плавучих пирсов и 646 плавучих контейнеров (лихтеров).

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Славянка  судостроение  кожемяко 



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