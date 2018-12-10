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Олег Кожемяко подписал дорожную карту с Центробанком

10 Декабря 2018, 09:38 | Приморье

В муниципалитетах Приморья будет продолжена работа по созданию условий для повышения финансовой доступности всех жителей края. Соответствующую дорожную карту подписали врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко и начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов в субботу, 8 декабря, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Согласно документу, работа по повышению финансовой доступности в Приморье будет продолжена в ближайшие два года. В частности, будет создана краевая микрофинансовая организация для предпринимателей, операторы связи обеспечат доступ большего числа населенных пунктов к сети интернет, чтобы услуги финансовых организаций могли получить жители даже самых отдаленных сел, а банки и муниципальные администрации организуют центры финансового консультирования.

По словам Сергея Белова, первые совместные шаги по повышению финансовой доступности в крае уже сделаны.

«В отдаленных населенных пунктах, где нет банкоматов и офисов банков, теперь будет возможность снять наличные в магазинах через платежные терминалы на кассе», – сообщил он.

Отметим, ранее Администрация Приморского края заключила соглашения по повышению финансовой доступности с «Почта Банком», чтобы жители муниципалитетов могли совершать финансовые операции, в том числе и снятие наличных через почтовые отделения. Эта работа ведется по сей день.

Фото Игоря Новикова (администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кожемяко  Центробанк 



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