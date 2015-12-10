Во Владивостоке пройдет WorkShop по СММ

WorkShop по СММ (маркетинг в социальных сетях) пройдет во Владивостоке в субботу, 12 декабря. Приглашаются руководители компаний, директора по маркетингу и CMM менеджеры.

В качестве модератора третьего большого WorkShop приглашена известный профессионал по продвижению товаров и услуг в социальных сетях - Наталья Ваулина.

Работа на WorkShop строится вокруг решения ваших кейсов (60%), теории от модератора (10%), нетворкинга (30%).

WorkShop 12 декабря коснется прежде всего стратегий и настроек в FB, если останется время – будет затронута проблематика продвижения VK.

WorkShop состоится 12 декабря с 14:00 до 19:00.

Место проведения: Инновационный бизнес-инкубатор ВГУЭС, ул. Добровольского, 20, ауд. 21.

Стоимость участия 2000 при оплате до 11 декабря и 2500 при оплате на месте. Есть групповые и корпоративные скидки.

Завершить процесс регистрации оплатой участия вы можете, оплатив участие здесь: http://yasobe.ru/na/workshop_smm

Контактный тел: 89147078713

Подробности о формате WorkShop - в группе проекта на фейсбук https://www.facebook.com/groups/workshopvl/ (группа закрытая, постучитесь и вас возможно пустят:))

Справка «ЗР»: Наталья Ваулина владеет колоссальной практикой работы в СММ. С 2005 года предприниматель, идейный вдохновитель и директор Агентства Интернет Технологий «BRAND-PR». Была ТОП блогером в ЖЖ и на женском сайте Ediet.ru. Специализируемся на разработке веб-сайтов, раскрутке интернет-магазинов, веб-аналитике и продвижении компаний в интернете, включая Social Media Marketing и продвижение персонального бренда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.