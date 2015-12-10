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Приморье cпособно насытить рынок качественным мясом

10 Декабря 2015, 15:00 | Приморье

Президент России Владимир ПУТИН поставил задачу полностью обеспечить внутренний рынок Российской Федерации продовольствием отечественного производства до 2020 года. В Послании Федеральному Собранию президент обозначил, что стране необходимы и свои технологии производства, хранения, переработки сельхозпродукции, собственные посевной и племенной фонды, пишет Деловая газета «Золотой Рог».  

По словам губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, Приморье будет специализироваться на производстве определенных зерновых культур, молока и мяса свинины. Основные усилия приморских сельхозтоваропроизводителей направлены на производство мяса. Сегодня в Приморье реализуется ряд крупных инвестпроектов в этой области. Благодаря им в течение ближайших трех-четырех лет будет увеличиваться производство свинины в регионе ежегодно в полтора-два раза. И край сможет обеспечить мясом не только потребность своих жителей, но и поставлять в соседние регионы и страны.

Владимир Миклушевский акцентировал, что, рассчитывая на реализацию приморского мяса за пределами региона, необходимо четко продумать рынки сбыта.

«Мы планируем добиться существенного прироста производства свинины, который обеспечит не только нашу потребность, но позволит сбывать мясо. Важно понять, куда. Необходимо сосредоточиться на этой работе, чтобы не получилось так, что свинокомплексы построили, а они пришли в банкротство», – подчеркнул глава региона.

Игорь МИХАЙЛОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: сельское хозяйство  мясо  рынок 



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