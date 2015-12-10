Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье cпособно насытить рынок качественным мясом
Президент России Владимир ПУТИН поставил задачу полностью обеспечить внутренний рынок Российской Федерации продовольствием отечественного производства до 2020 года. В Послании Федеральному Собранию президент обозначил, что стране необходимы и свои технологии производства, хранения, переработки сельхозпродукции, собственные посевной и племенной фонды, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
По словам губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, Приморье будет специализироваться на производстве определенных зерновых культур, молока и мяса свинины. Основные усилия приморских сельхозтоваропроизводителей направлены на производство мяса. Сегодня в Приморье реализуется ряд крупных инвестпроектов в этой области. Благодаря им в течение ближайших трех-четырех лет будет увеличиваться производство свинины в регионе ежегодно в полтора-два раза. И край сможет обеспечить мясом не только потребность своих жителей, но и поставлять в соседние регионы и страны.
Владимир Миклушевский акцентировал, что, рассчитывая на реализацию приморского мяса за пределами региона, необходимо четко продумать рынки сбыта.
«Мы планируем добиться существенного прироста производства свинины, который обеспечит не только нашу потребность, но позволит сбывать мясо. Важно понять, куда. Необходимо сосредоточиться на этой работе, чтобы не получилось так, что свинокомплексы построили, а они пришли в банкротство», – подчеркнул глава региона.
Игорь МИХАЙЛОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
- Дерипаска "улетел" из аэропорта Владивосток
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- До последнего покупателя
- Удар ниже причала
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
Новости раздела
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
- Футбол лишил риелторов прибыли
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
- В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
- Рыба поперхнулась соляркой
- Дерипаска "улетел" из аэропорта Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний