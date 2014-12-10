Скандальное ЗАО "Глобойл Терминал" уберут от рыбных портов Приморья

На закрытом совещании в администрации президента по ситуации в рыбных портах Дальнего Востока главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ высказали претензии по заключению агентского договора, согласно которому фирма-«промокашка» ЗАО «Глобойл Терминал» могла бы получить 300 млн рублей «бонуса» из выручки портовых предприятий, использующих государственные причальные стенки.

Напомним, что августе 2014 года ФГУП «Нацрыбресурс» без лишней огласки провело конкурс по выбору агента по управлению государственным имуществом. По итогам конкурса ФГУП «Нацрыбресурс» заключило агентский договор с неким ЗАО «Глобойл Терминал» из города Большой Камень, по которому все причальные сооружения в рыбных портах Приморья, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей передаются в ведение указанного посредника. Почти два месяца руководство ЗАО предлагало портам самим придумать схему, согласно которой в бизнес портовиков вошли бы третьи лица. Но теперь этим инициативным предпринимателям указали на «выход».

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо начальника контрольного управления президента РФ Константина ЧУЙЧЕНКО, Росрыболовству поручено в месячный срок расторгнуть с «Глобойл терминал» договор. Также предписывается «определить порядок предоставления находящегося в его ведении имущества в долгосрочную аренду отечественным предприятиям рыбохозяйственного комплекса, предусмотрев использование механизмов государственно-частного партнерства».

Пресс-секретарь Росрыболовства Ксения ТИМАКОВА подтвердила информацию о том, что подведомственный федеральной службе ФГУП «Нацрыбресурс» будет расходиться со своим несостоявшимся бизнес-партнером.

«ФГУП «Ныцрыбресурс» расторгает агентский договор с ЗАО «Глобойл Терминал», - сказано в ответе Росрыболовства. Напомним, что ранее представители ЗАО «Глобойл Терминал» и ФГУП «Нацрыбресурс» на встрече с представителями администрации Приморского края и Владивостокского морского рыбного порта (ВМРП) заявляли о неких «поручениях правительства» увеличить переработку рыбных грузов.

«Представители «Нацрыбресурса» и ЗАО «Глобойл Терминал» ссылались на то, что инициатива захода в бизнес рыбных портов инициирована некими лицами в правительстве России. Однако никаких конкретных поручений правительства России, никаких протоколов совещаний не предоставили», - рассказал «ЗР» источник в администрации Приморского края.

Разойдутся ли миром представители ЗАО «Глобойл Терминал» и ФГУП «Нацрыбресурс», пока неизвестно. По словам представителя «Нацрыбресурса» Михаила ОРЛОВСКОГО, агент вложился в проект уже десятками миллионов рублей, правда, точку приложения этих инвестиций он предпочел не озвучивать.

Однако основной момент, который интересует общественность, - как быстро и на каких условиях ФГУП заключит договорные отношения с ВМРП и другими портами Дальнего Востока. Пока представители Росрыболовства продолжают неуместную риторику в адрес портовых структур.

«Одновременно ФГУП «Нацрыбресурс» продолжит выполнение задачи по организации эффективного использования причалов рыбных портов в интересах отечественной рыбной отрасли. Задача ФГУП «Нацрыбресурс» заключается не только в поддержании работоспособного состояния причальных стенок, но и увеличении объемов перевалки рыбы в российских портах. К сожалению, сегодня зачастую собственники портов не развивают свои предприятия и пренебрегают перегрузкой рыбной продукции в угоду другим, более доходным, грузам. Так, в общем объеме грузооборота рыбных портов Владивостока и Находки доля рыбопродукции составляла в 2013 году лишь 4,5%. Кроме того, практика договорных отношений показывает, что арендаторами не осуществляются необходимые инвестиции в поддержание работоспособности ГТС и их реконструкцию», - сказано в сообщении Росрыболовства.

Странно, что чиновники рыбного ведомства, подготавливая подобные сообщения, не принимают во внимание, что, согласно договору аренды (например, с тем же ВМРП), обязанность поддерживать причалы в надлежащем техническом состоянии (капитальные ремонты) была возложена на ФГУП. Счетная плата РФ выявила именно факт «нецелевого» использования арендных денег, однако чиновники и руководители рыбного ФГУП этот факт предпочитают не афишировать.

Но давать объяснения, куда деваются деньги, руководителям ФГУП и чиновникам Росрыболовства придется. Администрация президента установила, что «средства, вырученные ФГУПом за последние пять лет от сдачи в аренду государственного имущества в Приморском крае, не направлялись на развитие гидротехнических сооружений (ГТС)».

О размере доходов ФГУП свидетельствуют следующие показатели. Общая выручка «Нацрыбресурса» за 2013 год составила 400 млн руб. Из них 200 млн были получены в виде арендных платежей. Фактически с 2008 года ФГУП получило за аренду ГТС от портов страны несколько миллиардов рублей. Однако более 75% причальных стенок находятся в критической степени износа и требуют скорейшей реконструкции. «Отсутствие у российских организаций рыбохозяйственного комплекса долгосрочных договоров аренды препятствует развитию портовой инфрастурктуры», - делают вывод контролеры из администрации президента.

Выходит, именно «Нацрыбресурс» пока является тормозом для портового бизнеса, точнее, его стремление не заключать с портовиками договоры аренды на причальные стенки, которые фактически находятся в неразрывной связи с территорией портов, а значит, ФГУП не может осуществлять их эксплуатацию самостоятельно.

Также непонятно, в чем, собственно, заключаются претензии ФГУП к портам, ведь последние переваливают абсолютно всю доступную рыбопродукцию, направляющуюся на российский берег, и она как раз является для них наиболее доходным специализированным грузом. Тем более что за все время существования «проблемы» ни ФГУП «Нацрыбресурс», ни агент-посредник не предложили, ни одной идеи, как, собственно, привлечь «на российский берег» хоть одну дополнительную тонну при их участии.

Тем временем ВМРП подготавливает апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Приморского края, отказавшего предприятию в удовлетворении иска. В нем порт просил суд обязать «Нацрыбресурс» продлить договор на аренду причальных стенок. Причем тогда ответчик в лице ФГУП привлек в качестве третьего лица представителей ЗАО «Глобойл Терминал».

Пока ВМРП доказывает свою правоту в суде, ему приходится, несмотря на отсутствие договора аренды, исправно платить ФГУП деньги за использование гидротехнических сооружений. И что самое главное, порт продолжает увеличивать перевалку рыбной продукции: только за два последних месяца докеры ВМРП перевалили более 38 тыс. тонн рыбной продукции, что на 25% выше аналогичных показателей 2013 года.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.