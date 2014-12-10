Контрафактный алкоголь не должен попасть на новогодний стол жителей Приморья

Полиция изъяла во Владивостоке более 150 тыс. литров нелегального алкоголя торговых марок «Талка», «Парламент», «Финляндия», «Мерная», «Зеленая марка» и других

Проблема с нелегальным алкоголем продолжает усугубляться - в преддверии новогодних праздников на рынок Приморья хлынул поток контрафактных спиртных напитков. И по прогнозам экспертов ситуация будет только ухудшаться: политика государства, направленная на агрессивное повышение акцизов, привела к резкому росту цен на легальный алкоголь, и как следствие, падению продаж у добросовестных производителей. Это создало просто тепличные условия для расцвета контрафактного производства.

Совсем недавно сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли канал ввоза на территорию краевого центра контрафактной алкогольной продукции с поддельными марками акцизного сбора. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции обнаружено 16 контейнеров алкогольной продукции с поддельными акцизами. В число поддельных попали такие известные марки, как «Зеленая марка», «Талка», «Парламент», «Финляндия», «Мерная».

В результате проведенного обыска изъято более 150 тыс. литров спиртосодержащей продукции общей стоимостью свыше 30 млн рублей. Было также установлено, что федеральные специальные (акцизные) марки изготовлены кустарным способом, а состав продукции не соответствует нормам ГОСТа.

По факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок возбуждено уголовное дело, однако вряд ли это остановит нелегалов. Дело в том, что с 1 августа нынешнего года изменилась минимальная розничная цена (МРЦ) на бутылку водки. Теперь самая «дешевая» водка стоит в магазинах 220 рублей вместо 199 рублей. К удорожанию крепкого алкоголя привел резкий рост акциза - за последние два года он составил 100%. Сейчас акциз составляет 500 рублей за 1 литр чистого безводного спирта.

При таком раскладе страдают в первую очередь легальные, добросовестные производители: по их мнению, выпускать продукцию, которая стоила бы на прилавке 220 рублей при существующем уровне акциза, - это работать явно в убыток. Минимальная цена бутылки, по мнению участников рынка, не менее 250 рублей. Эта цена складывается из себестоимости, акциза и НДС, наценки дистрибьютора и розницы. При этом даже с такой розничной ценой производитель работает без прибыли. Если же в магазине бутылка водки стоит менее 250 рублей за 0,5 литра, это значит только одно: с нее не был уплачен акциз.

В 2015 году правительство РФ и Росалкогольрегулирование решили не повышать акциз и минимальную розничную цену на водку. «Мы видим железобетонную связь снижения продаж со стоимостью водки на полке уже второй год подряд. МРЦ на водку за год выросла со 170 до 220 рублей, а денег у потребителей больше не стало. Легальный рынок потерял 14% потребителей, которые перешли на продукцию из теневого сектора», - объяснил свое решение глава Росалкогольрегулирования Игорь ЧУЯН.

Подделка таких известных брендов, как «Талка», «Зеленая марка», «Парламент», «Финляндия» и др., достигла сегодня поистине промышленных масштабов. Многие потребители успокаивают себя тем, что нелегальный алкоголь производится на тех же заводах, только в «третью смену», без уплаты акцизного взноса. И качество дешевой водки такое же, как и официальной. Но это, как говорят специалисты заводов, глубокое заблуждение. Дело в том, что при изготовлении контрафактной продукции нарушается производственный процесс, а самое главное, эта продукция не проходит основной в производстве алкоголя этап - проверку на соответствие стандартам. Ну а если момент контроля отсутствует, то кто может поручиться, что, употребив контрафактную водку, человек останется жив? Медики, кстати, уже бьют тревогу, говоря о том, что, несмотря на постоянное ужесточение правил игры на алкогольном рынке, количество отравлений алкоголем не снижается. Но правила ужесточаются для тех, кто их исполняет. Для тех же, кто работает нелегально, ситуация только улучшается.

Какой же выход предлагают из сложившейся ситуации специалисты? Для того, чтобы не купить к праздничному столу поддельный алкоголь, эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на цену - она должна быть хотя бы на 20 рублей выше, чем минимально установленная цена на водку. Во-вторых, покупать алкоголь следует в легальной, а лучше крупной и специализированной рознице: сетевые ритейлеры дорожат своей репутацией, поэтому вряд ли будут связываться с контрафактом. Выбирая крепкий алкоголь, по мнению экспертов, также лучше приобретать продукцию местных производителей - они, как правило, поставляют свою продукцию в розницу, минуя оптовые компании, многие из которых, к сожалению, не брезгуют торговлей нелегальным спиртным. Если же выбор пал на привозную продукцию, то стоит обратить внимание на уникальность бутылки и сопутствующих материалов. Сегодня законопослушные производители вкладывают огромные деньги в оборудование, чтобы придать своей продукции уникальность и тем самым защитить от подделок. Необычные формы бутылки, особенные этикетки, рельефные крышки и дозаторы - все это признаки качества продукции. Чем эти элементы сложнее, тем больше вероятности, что алкоголь легальный.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.