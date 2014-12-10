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В Приморье легальные производители алкоголя терпят колоссальные убытки

10 Декабря 2014, 12:38 | Приморье

ОАО «Уссурийский бальзам» (входит в ОАО «Синергия», один из крупнейших российских производителей крепкого алкоголя ) по итогам 9 месяцев 2014 года сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в два раза, до 17,342 млн рублей. Выручка сократилась на 26,4% - до 769,456 млн рублей.

В компании финансовые потери объясняют негативной ситуацией на рынке, формируемой обилием контрафактного алкоголя, а также ростом акцизных платежей.

В то же время рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Синергии» с уровня В до В+, говорится в сообщении агентства.

Благодаря замораживанию алкогольных акцизов на 2015-2016 гг. рынок стабилизируется, что делает будущие доходы и прибыль более «видимыми», отмечают аналитики Fitch.

Акцизы на водку начали активно расти с 2011 году, увеличившись с тех пор более чем вдвое - до 500 рублей за литр безводного спирта в 2014 году.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: уссурийский бальзам  алкоголь  Синергия 



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Комментарии

  • Kc13:38, 10.12.2014#

    С такими ценами лучше самому гнать, нечего переплачивать и кормить этих буржуев.

  • Псевдоним14:04, 10.12.2014#

    Так точно!

  • .......14:29, 10.12.2014#

    Хабаровский ЛВЗ выпускает продукцию на 30% дешевле и убытков не несет, в отличии от Уссурийского бальзама выпускающего продукцию из самого низшего спирта.

  • ЕдрЁныч21:28, 10.12.2014#

    Приморье - сплошнойБандитско-Коррупционный Каганат под управлением Губера Миклухи.

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