В Приморье легальные производители алкоголя терпят колоссальные убытки

ОАО «Уссурийский бальзам» (входит в ОАО «Синергия», один из крупнейших российских производителей крепкого алкоголя ) по итогам 9 месяцев 2014 года сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в два раза, до 17,342 млн рублей. Выручка сократилась на 26,4% - до 769,456 млн рублей.

В компании финансовые потери объясняют негативной ситуацией на рынке, формируемой обилием контрафактного алкоголя, а также ростом акцизных платежей.

В то же время рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Синергии» с уровня В до В+, говорится в сообщении агентства.

Благодаря замораживанию алкогольных акцизов на 2015-2016 гг. рынок стабилизируется, что делает будущие доходы и прибыль более «видимыми», отмечают аналитики Fitch.

Акцизы на водку начали активно расти с 2011 году, увеличившись с тех пор более чем вдвое - до 500 рублей за литр безводного спирта в 2014 году.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.