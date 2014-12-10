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"Русагро" оценивает свиноводческий проект в Приморье в 12 млрд рублей

10 Декабря 2014, 12:19 | Приморье

Совет директоров группы «Русагро» одобрил инвестпроект в секторе свиноводства в Приморском крае стоимостью 12 млрд рублей. Минсельхоз уже одобрил субсидии под проект. Компания планирует начать строительство новой свиноводческой площадки в марте 2015 года.

Проектная мощность комплекса в Приморье оценивается в 50 тыс. тонн свинины (в убойном весе). При этом «Русагро» была вынуждена пересмотреть параметры проекта после того, как Китай получил право на поставки свинины в Россию, сообщил генеральный директор «Русагро» Максим БАСОВ в ходе телефонной конференции. Цены на свинину в регионе будут ориентированы на Китай и не будут такими высокими, как в настоящее время, хотя останутся выше, чем в Центральной России, пояснил он.

«Русагро» не скрывает намерений в перспективе поставлять свинину из Приморья в Китай и, возможно, в Японию. В эти страны могут экспортироваться части туши, которые не пользуются популярностью в России, но спрос и, соответственно, цены на которые в Китае достаточно высоки.

«Проект на Дальнем Востоке дает нам возможность выйти на этот очень интересный рынок. Я понимаю, что некоторые могут не разделять нашу точку зрения - с учетом огромного объема китайского, корейского и японского рынков, - но мы будем уделять этому направлению все больше внимания», - отметил Максим Басов.

«Русагро» уже экспортировала в Китай несколько тысяч тонн растительного масла и заключила первый контракт на поставку зерна в Японию. В настоящее время компания ведет переговоры об увеличении присутствия на этих рынках.

Компания уже приобрела около 20 тыс. га земель и 25% акций ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя». Свиноводческий комплекс будет построен невдалеке от Уссурийска.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Группа компаний «Русагро» является одним из крупных производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, жировой комбинат, маслоэкстракционный завод и ряд торговых филиалов. Группа также контролирует 460 тыс. га земли. Основным владельцем компании (74,9%) является Вадим МОШКОВИЧ и члены его семьи.

Отметим, что в октябре приморская компания «Мерси инвест групп» ввела в эксплуатацию первую очередь свиноводческого комплекса в Сахалинской области стоимостью 524,4 млн рублей. Свинокомплекс, расположенный в поселке Таранай Анивского района, рассчитан на 12 тыс. голов. К настоящему времени завезено маточное поголовье свиней в количестве 600 голов.

Вторая очередь проекта будет включать в себя строительство убойного цеха и комплексной системы очистки стоков. Планируется, что свиноводческий комплекс приступит к производству мясной продукции в августе 2015 года. Ежегодный объем производства составит около 1,5 тыс. тонн свинины в живом весе.

ООО УК «Мерси инвест групп» рассматривает возможность строительства на Сахалине комбикормового завода мощностью 50 тыс. тонн в год, что позволит полностью закрыть потребности региона в этой продукции. Помимо этого, обсуждается вопрос строительства второго свиноводческого комплекса мощностью 50 тыс. голов.

«В случае успешной реализации проектов производство свинины на Сахалине в ближайшие годы вырастет более чем в три раза по сравнению с сегодняшним днем, что значительно увеличит самообеспеченность нашего региона мясом. Также может быть создано около 500 рабочих мест, что крайне важно для Анивского района, развития здесь сельских территорий», - цитирует пресс-служба области губернатора Александра ХОРОШАВИНА.

Досье "Золотого Рога": ООО «УК «Мерси инвест групп» реализует проект создания в Приморье животноводческого кластера по производству свинины. Стоимость проекта, включая сопутствующие производства и создание собственной сырьевой базы, год назад оценивалась инвесторами в 13,3 млрд рублей. Проект предусматривает поэтапное возведение шести современных свинокомплексов общей производительностью 500 тыс. голов в год, строительство селекционного центра, а также создание собственной кормовой базы - производство сои и кукурузы. Согласно планам, на полную мощность предприятие выйдет к 2019 году. Большая часть производств будет развернута в Спасском районе и частично в Черниговском. ООО контролируется Станиславом и Аэлитой ЕРМОЛЕНКО.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: свиноводство  русагро 



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