А что нам от рекордного урожая зерна?

Хлебопеки Приморья предупредили о невозможности удерживать цены на свою продукцию и прогнозируют ее удорожание. Наряду с девальвацией рубля на рынок давит неурожай в Восточной Сибири - основном поставщике сырья для хлебокомбинатов края.

Если не принять меры, в среднесрочной перспективе к росту цен на хлеб добавятся пустые полки в хлебных отделах. Об этом говорилось на заседании Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий, сообщает РИА PrimaMedia.

Дальневосточная ассоциация производителей муки, хлеба и кондитерских изделий создана в 2008 году для защиты интересов отрасли, объединяет основных производителей хлебобулочной продукции в Приморье. В ее состав входят производители Владивостока, Уссурийска, Артема, Большого Камня, Дальнегорска, Дальнереченска, Арсеньева. Заседание ассоциации состоялось в минувший четверг в краевой столице.

Сибирь подводит

По словам президента ассоциации Ивана БОРИСОВА, нынешний сельскохозяйственный год стал аномальным для рынка зерна. Из-за неурожая в регионах, которые являются основными поставщиками приморских производителей хлеба, в Алтайском крае, в Новосибирской области сложился дефицит сырья, вслед за которым цены на зерно и муку рванули вверх.

- Обычно со сбором урожая цены падают, но в нынешнем году, напротив, резво пошли в рост. Сейчас стоимость пшеницы продовольственного класса в Сибири - 10-10,5 тыс. рублей за тонну, муки - 16-18 тыс. рублей. Еще 3 тыс. рублей к цене дают затраты на доставку, впрочем, и эта цена скоро изменится в связи с планируемой индексацией железнодорожного тарифа, - говорит Иван Борисов.

Именно «заградительный» железнодорожный тариф делает нерентабельным завоз в Приморье муки из других регионов, не пострадавших от неурожая, например из европейской части России. Но и там делиться хлебом с Дальним Востоком не готовы, так как значительная часть урожая сейчас вывозится через черноморские порты за рубеж. Ослабевший рубль сделал экспорт пшеницы еще более выгодным и открыл новые рынки: конкурировавший ранее с Россией Казахстан сейчас из-за выгодного курса своей национальной валюты к рублю стал закупать пшеницу у соседних российских областей.

- Мы влиять на цену муки не можем, как и на другие составляющие себестоимости хлеба, - говорит вице-президент ассоциации, глава КФХ «Нива» Александр СИДОРЕНКО. - За год мука хлебопекарная выросла в цене на 40%, автомобильное топливо - а мы возим свою продукцию в десятки отдаленных сел - подорожало на 15%. Заработную плату, которая дает половину стоимости булки, тоже надо повышать. Иначе останемся без кадров, тяжелым трудом пекаря за небольшую зарплату заниматься не идут.

Не меньшую неприятность хлебопекарной отрасли принесло ослабление национальной валюты. В пекарнях и хлебозаводах стоит либо советское еще оборудование, которое надо срочно менять, либо производственные линии иностранного производства. И то, и другое требует ремонтов, расходы на которые сегодня подросли в цене.

На планах модернизации можно вовсе поставить на ближайшие годы крест, говорят хлебопеки. Покупать новые печи и производственные линии, а сейчас и отечественные - из импортных комплектующих, стало не по карману даже крупным предприятиям. Это значит, что вышедшее из строя оборудование производитель уже не сможет заменить, а с очередной сложной поломкой просто сократит выпуск хлеба.

Царство нелегалов

- Если большие предприятия не выживут, нелегалы, имеющие полукустарные производства, все потребности рынка не закроют. А значит, неизбежно возникнет товарный дефицит - в первую очередь в отдаленных территориях, - считают представители ассоциации.

Нелегальные пекарни для хлебозаводов как красная тряпка для быка. Теневой рынок в Приморье (контролирует, по разным оценкам, до 40% объемов производства хлеба) экономит на налогах, на требованиях СанПИНа, на сырье, однако цену держит не намного меньшую, чем у хлебокомбинатов. В то время, пока крупный и средний бизнес платит налоги и сдерживает за счет мизерной рентабельности цены на социальные сорта хлеба, нелегалы извлекают сверхприбыли.

В этом легко угадываются признаки недобросовестной конкуренции и целого букета других нарушений законодательства, но государственные органы нелегалов стараются не замечать.

Бороться с ними сложно. Как правило, плановые проверки, проводимые не чаще раза в три года, до таких производств не доходят, так как они успевают закрыться раньше. Иное дело - крупные хлебозаводы, которые всегда на виду.

Свет в конце

Дальневосточная ассоциация производителей муки, хлеба и кондитерских изделий уже не первый год бьется над тем, чтобы предприятия отрасли, добросовестно выплачивающие налоги в бюджет, имели государственные преференции. Аналогичные тем, что действуют во многих других регионах России, где предприятия получают льготные кредиты или субсидии.

Однако оформить ту же субсидию из краевого бюджета, что и сельхозпроизводители Приморья, хлебопеки не могут: не позволяет региональное законодательство.

Хотя субсидии не главное, считают хлебопеки. Важнее создать благоприятную экономическую среду для хлебопекарной промышленности Приморья. Решить проблему с нелегальными пекарнями. Ограничить торговую наценку (сейчас производитель зарабатывает с булки хлеба рубль, а продавец - пять!). Установить минимальный уровень рентабельности по отрасли в размере 10% - сегодня политика скрытого регулирования цен на социальные сорта хлеба делает рентабельность чуть выше нуля...

Эти и другие предложения хлебопеки планируют адресовать губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ. А пока вынуждены переписывать ценники.

- Хлебопекарной промышленностью не занимается у нас никто. Даже с льготным железнодорожным тарифом и то мы «пролетели»: о том, что введена нулевая ставка на перевоз муки из Сибири на Дальний Восток, этим летом нам сказали, когда действие тарифа завершалось. Мы вынуждены, не чувствуя поддержки властей, кардинально менять цены. Лично мы сейчас собираем в отдельную папку данные от поставщиков о росте цен на их продукцию и планируем соразмерно увеличивать цену на свои продукты. Будет себестоимость булки 100 рублей - значит, столько она будет стоить в магазинах, - подытожила руководитель Артемовского хлебозавода Любовь ОСТРОВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.