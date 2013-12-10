Перед стройиндустрией Приморья замаячили новые перспективы

В 2017 году в Приморье, в рамках осуществления мероприятий по обеспечению граждан доступным жильем, за год намечено построить до 1,162 млн кв. метров жилья. Это в два раза больше, чем его вводится в эксплуатацию в настоящее время.

А в целом проектом Программы социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 гг. планируется осуществление 117 значимых коммерческих инвестиционных проектов по строительству объектов различного назначения для разных отраслей и для муниципальных образований региона - по строительству жилья, объектов промышленности и социально-культурного назначения.

Чтобы удовлетворить растущие потребности края в строительных материалах под намеченные планы, требуются увеличение их выпуска на имеющихся предприятиях стройиндустрии, организация новых производств стройматериалов и ввод мощностей по выпуску конкурентоспособной, энергоэффективной и экономичной продукции.

Надо перевооружаться

В настоящее время в Приморье действуют более 200 предприятий стройиндустрии и производства стройматериалов, производящие основные виды продукции строительного назначения.

Потребности края в цементе, имея существенные резервы, полностью закрывает ОАО «Спасскцемент», 25 предприятий в достаточном количестве производят железобетонные изделия, в т.ч. детали КПД, 12 - выпускают кирпич, 36 - мелкоштучные блоки, 116 - щебень, камень и гравий, 11 - песок. Есть предприятия, выпускающие пенополистирол, керамзит, изделия из пластмассы, в т.ч. трубы, деревянные домокомплекты и домостроительные системы на основе многослойных комбинированных плит с применением OSB и USB плит и др.

Однако производственные мощности большинства предприятий этой отрасли в настоящее время изношены уже более чем на 70%, а выпускаемые ими серии жилых домов не отвечают современным требованиям энергоэффективности, экологичности и ценовой доступности строящихся зданий.

Есть такие планы

По данным департамента градостроительства Приморского края, модернизация отрасли ведется в рамках мероприятий госпрограмм «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы и «Развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов на территории Приморского края». За несколько лет за счет внебюджетных средств предполагается реконструировать 10 и построить 12 новых предприятий строительной индустрии.

Сегодня в 15 из 34 муниципальных образований края запланировали осуществить в ближайшие годы 24 инвестиционных проекта по строительству и реконструкции предприятий отрасли, в результате чего должны появиться около 1570 новых рабочих мест. Притом что по данным 2012 года в ней работало 4 575 человек

Сейчас в Артеме ЗАО «Росдорснабжение» строит предприятие по производству конструкций для панельно-каркасного домостроения, где будут работать более 320 человек. В Шкотовском районе ООО «ДВ Полимер-Композит» займет 250 человек на производстве композитных строительных материалов, в филиале «Северный» ОАО «Примавтодор» в Кавалерово появится новое крупное производство бетонных и железобетонных изделий.

В Лесозаводске планируется наладить производство кирпича и стекла, в Михайловском районе - щебня, в Надеждинском районе - изделий из полиуретана, в Октябрьском и Шкотовском - кирпича, в Пожарском - магнетитового концентрата и алюмосиликатов, являющихся производными для ряда строительных материалов, и т.д.

Для реализации этих проектов предусматриваются льготы в части налогообложения, субсидирование кредитов и пр. помощь. В этом направлении будут работать Гарантийный фонд Приморского края для обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам и автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край».

Без кластера никак

Особое значение решено придать созданию кластера промышленности строительных материалов в Спасске-Дальнем, который предполагается ориентировать на проекты развития северо-западных территорий края. Его успешной организации будут способствовать и хорошее геоположение города, и наличие крупных месторождений строительных материалов, и дороги, и - статус неофициальной столицы стройиндустрии Приморья (здесь трудятся около 58% работников этой отрасли).

Сегодня здесь имеется 11 предприятий. В том числе такие известные даже за пределами Приморья, как градообразующее ОАО «Спасскцемент», где сегодня работает около 2 тыс. человек, ОАО «СКАЦИ», ОАО «Спасский завод сантехарматуры», «Завод строительных материалов», ООО ПСК «Акстримпромстрой-3» и ООО «Спасский механический завод».

Рост объемов строительства в крае при осуществлении проектов накануне саммита АТЭС 2012 года способствовал улучшению занятости этих предприятий, их перевооружению, переходу на новые виды продукции. Эта тенденция может быть успешно продолжена в рамках реализации проекта кластера стройматериалов.

Для расширения производства стройматериалов в Спасске есть огромные резервы. Так, только на ОАО «Спасскцемент» и ОАО «СКАЦИ» на сегодня имеется 224 га земель, где возможно развертывание нового производства, здания и сооружения общей площадью 60 тыс. кв. метров, неиспользуемые мощности электроэнергии 38 МВт. Резервы перерабатывающей мощности железной дороги по погрузке и выгрузке здесь составляют 2 млн тонн. Кроме того, возобновить или наладить производство новых строительных материалов возможно на площадях пяти предприятий, прекративших свою деятельность. Минобороны РФ в собственность городского округа недавно переданы два земельных участка площадью 21 га и 51 га, где также возможно размещение новых предприятий по выпуску стройматериалов.

Власти города и руководители предприятий отрасли положительно оценили идею создания кластера. Кстати, в ближайших планах развития города присутствуют инвестпроекты по созданию цеха по изготовлению крупногабаритных металлических изделий в ООО «Спасский механический завод», развитие производства новых видов стройматериалов на базе ОАО «СКАЦИ», создание инновационных промышленных зон производства стройматериалов «нового образца» и строительство мини-завода скоростного домостроения.

А департамент дорожного хозяйства Приморского края предлагает организовать в составе кластера производство железобетонных изделий для мостостроения.

На совещании у вице-губернатора Приморского края Владимира БАЛАНА было принято решение о разработке концепции создания этого кластера. Сейчас над техническим заданием по ней работают департамент градостроительства Приморского края, АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский края», ОАО «Корпорация развития Приморского края» и институт ДальНИИС РААСН.

В составе этой работы решено сделать анализ рынка стройматериалов края, определить их реальную потребность на перспективу до 2020 года с учетом увеличения объемов жилищного строительства в соответствии с госпрограммой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 гг. А также: проработать организационно-правовые механизмы взаимодействия организаций, входящих в состав кластера, определить механизмы и формы предоставления господдержки предприятиям, способы поддержания стабильности регионального рынка стройматериалов, произвести поиск возможностей по снижению себестоимости продукции для жилищного строительства и пр.

Создание новых баз

К упомянутому уже строительству ЗАО «Росдорснабжение» «Технопарка-Кневичи» на участке, выигранном на аукционе, организованном Фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС), предполагается приступить до 20 марта 2015 года. С тем, чтобы уже через 14 месяцев выйти на 100% мощность.

На этой базе будет организован выпуск сборного железобетона, включая производство на линии безопалубочного формования пустотных и ребристых плит перекрытия, колонн и ригелей. Линия по производству деталей панельного домостроения будет выпускать однослойные и трехслойные наружные стеновые панели, детали внутренних стен. Будут производиться изделия для лифтовых шахт, кольца, бордюры и товарный бетон.

А в пос. Раздольном ООО «Владстройкомплекс» сейчас продолжает строить свою производственную базу по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций на основе передовых технологий малоэтажного каркасно-панельного домостроения. В ее составе появятся также цехи холодной ковки, по выпуску бордюрного камня и брусчатки.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.