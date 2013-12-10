"Ростелеком" строит далеко идущие планы по развитию широкополосного доступа в интернет

ОАО «Ростелеком» намерено до конца 2018 года довести долю абонентов широкополосного доступа (ШПД) в интернет, подключенных по оптоволоконным сетям, до 64% от совокупной абонентской базы ШПД. По итогам III квартала этот показатель составил 36%: 3,5 млн из 9,8 млн абонентов были подключены по оптоволокну, остальные - по устаревшей «медной» технологии ADSL.

Новая стратегия «Ростелекома», еще не утвержденная советом директоров, предусматривает концентрацию на развитии ШПД, платного ТВ и медийного бизнеса.

Сегодня доля «Ростелекома» на российском рынке ШПД (всего - 9,8 млн домохозяйств) составляет 39%, у «ВымпелКома» и МТС - по 10%.

В настоящее время сетью ШПД (как по оптоволоконным, так и по «медным» технологиям) «Ростелекома» пройдено 27 млн домохозяйств - 48% всех российских домохозяйств. По итогам 2013 года охват только оптоволоконной сети «Ростелекома» достигнет 18 млн домохозяйств, а к концу 2018 года этот показатель планируется увеличить до 33 млн.

От точечного к ковровому

Активное строительство оптоволоконных сетей позволит «Ростелекому» обеспечить ковровое покрытие «оптикой», тогда как сейчас оно точечное. Это позволит активизировать продажи абонентских контрактов, cообщила в ходе пресс-конференции с региональными журналистами старший вице-президент - коммерческий директор «Ростелекома» Лариса ТКАЧУК. «Мы будем стимулировать внутренние переключения (с ADSL на «оптику») по мере модернизации сетей», - отметила она. Оптические технологии позволят предоставлять абонентам доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Согласно озвученным оператором данным, по показателю доходов быстрее других растут сегменты «домашнего» ШПД (прирост на 7%) и платного ТВ (прирост на 18%). Для сравнения, сегмент мобильной связи вырос только на 4%, а фиксированная связь показывает отрицательные результаты по росту (минус 4%).

«Мы считаем, что у «Ростелекома» сейчас достаточно комфортная ситуация. Те сегменты телекоммуникационного рынка, на которых мы фокусируемся в части развития нашего бизнеса - ШПД в массовом сегменте и платное ТВ, - показывают гораздо большие темпы роста, нежели другие сегменты российского рынка ИКТ. И это внушает оптимизм», - говорит Лариса Ткачук.

«Ростелеком» также официально представил новую тарифную линейку для пользователей ШПД, которые подключены по «оптическим» технологиям (PON и FTTx). Федеральная линейка тарифов, получившая общее название «Домашний Интернет Fast», включает в себя от трех до пяти тарифных планов (в зависимости от региона) с максимальной скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Средняя скорость доступа в интернет по «оптике» на новых тарифах увеличилась в 3-4 раза по сравнению с ранее действовавшими предложениями. Акцент в продвижении новых тарифов сделан на пакетные предложения, когда абонент использует несколько услуг «Ростелекома».

Стоит отметить, что на начало декабря общее количество подписчиков услуги IPTV («Интерактивное телевидение») у «Ростелекома» достигло отметки в 2 млн абонентов. При этом за неполные два года количество абонентов услуги выросло в три раза.

Из салонов в онлайн

ОАО «Ростелеком» намерено сокращать количество розничных салонов и развивать дистанционные продажи, сообщила Лариса Ткачук.

По ее словам, в настоящее время около 40% продаж контрактов на подключение услуг широкополосного доступа в интернет приходится на розничную сеть, тогда как ранее этот показатель составлял 65%. Такая высокая доля объясняется низким уровнем развития дистанционных каналов продаж. Задача - снизить уровень продаж через собственную сеть в два раза, до 20%, сообщила вице-президент «Ростелекома».

При этом назначение розничной точки будет меняться, отметила она. Продажи смещаются в онлайн и дистанционные каналы, розничная точка будет представлять собой «шоу-рум» и пункт, в котором абонент сможет забрать заказанное оборудование и получить сервисные услуги.

В настоящее время у «Ростелекома» 2,2 тыс. розничных салонов, но в дальнейшем такое количество компании не потребуется, сообщила Л.Ткачук. «Ростелеком» может переформатировать свой ритейл и сократить количество торговых точек в три раза. «Я думаю, что меньше 700 (салонов) точно быть не должно», - отметила Лариса Ткачук.

Дойдет и до села

В большинстве регионов страны, в их удаленных, преимущественно сельских районах существует так называемая «проблема цифрового неравенства»: у местных жителей нет возможности подключить интернет, так как прокладка кабельной инфраструктуры в том районе представляется неоправданно затратной и трудоемкой. «Ростелеком» предлагает свое решение проблемы.

«Надо понимать, что решение проблемы «цифрового неравенства», обеспечение ШПД в малых и удаленных населенных пунктах - это планово-убыточные проекты. Во всем мире используется механизм универсального обслуживания, когда государство компенсирует убытки операторам, реализующим такие проекты.

«Ростелеком» представил на рассмотрение госорганов программу, в соответствии с которой компания готова обеспечить ШПД в населенных пунктах с 250-500 жителям. Компания готова проложить до них оптические линии связи, а на последней миле использовать различные технологии, в том числе беспроводные (например, Wi-Fi). Эта программа может быть реализована при условии, что «Ростелекому» в долгосрочном периоде (до 10 лет) будет сохранен объем компенсаций из фонда универсального обслуживания на уровне 2010-2012 годов. Есть поручение президента правительству с поддержкой этой инициативы «Ростелекома», - пояснила Лариса Ткачук.

Без DSL никак

По ее словам, «Ростелеком» не сможет в среднесрочной перспективе полностью отказаться от DSL.

«У этой технологии есть свои преимущества: она позволяет организовать высокоскоростную передачу данных фактически без нового строительства, на существующей инфраструктуре. Будем продолжать модернизацию региональных сетей передачи данных - именно на этом уровне в основном происходят сбои при увеличении трафика от абонентов...».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.