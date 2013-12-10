Количество базовых станций LTE в России вырастет в два раза

Количество базовых станций LTE в России удвоится в 2014-2015 годах, прогнозирует глава Минкомсвязи Николай НИКИФОРОВ. В ближайшие пять лет они появятся в большинстве населенных пунктов РФ, что позволит увеличить количество широкополосного доступа в интернет (ШПД).

«Мы ожидаем, что в 2014-2015 годах будет запущено еще более 15 тыс. таких станций», - сказал министр.

В 2011 году в России было выдано 276 разрешений на БС LTE, в 2012 году - 4 045, в 2013 году - 10 237, написал министр в своем «твиттере».

По словам главы Минкомсвязи, «37 регионов РФ уже находятся в зоне действия LTE. Речь идет примерно о 25 млн жителей».

Николай Никифоров отметил, что количество пользователей мобильного ШПД увеличится за счет появления недорогих устройств с поддержкой LTE. «В качестве целевого диапазона мы видим такую психологическую планку - около 5 тыс. рублей. Мы считаем, что такого рода устройства для многих жителей РФ, которые еще сегодня не пользуются компьютером и интернетом, станут их первым электронным устройством. То есть это те люди, которые станут интернет-пользователями, минуя настольные компьютеры и ноутбуки», - сказал глава Минкомсвязи.

Услуги LTE в России оказывает «большая тройка» - ОАО «Мегафон», ОАО «МТС» и ОАО «ВымпелКом», - разворачивают свои сети также ОАО «Ростелеком», «Вайнах Телеком» и «Основа Телеком».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.